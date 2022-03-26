قال جو بايدن إن بوتين «لا يمكن أن يبقى في السلطة»

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





وقال بايدن عن بوتين في نهاية خطاب ألقاه حول أوكرانيا في وارسو: «من أجل الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة». هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الأمريكي إلى تغيير الحكومة في روسيا.

في مواجهة آلاف الأشخاص في وارسو, كثير منهم أوكرانيون, دعا بايدن الغرب أيضًا إلى تسليح نفسه بـ «الشجاعة» لحرب طويلة في أوكرانيا واعترف بأن النصر لن يأتي في غضون أيام أو أشهر. «في هذه المعركة، يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة: لن يتم كسب هذه المعركة في أيام وشهور. وقال الناس في خطاب ألقاه في القصر الملكي في وارسو: «نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالشجاعة من أجل النضال الطويل الذي ينتظرنا».

وحذر الامريكى نظيره الروسى فلاديمير بوتين يوم السبت من انه ستكون هناك عواقب اذا دخلت قواته شبر واحد الى اراضى الناتو. حذر بايدن، الذي أرسل أيضًا رسالة إلى أوكرانيا: «لا تفكر حتى في تحريك سنتيمتر واحد داخل أراضي الناتو».