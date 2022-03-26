التقى جو بايدن مع وزراء الخارجية والدفاع عن أوكرانيا في بولندا

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

اجتمع الرئيس الامريكى جو بايدن يوم السبت مع وزراء الخارجية والدفاع الاوكرانيين فى فندق ماريوت بوسط مدينة وارسو فى اول محادثاته مع كبار المسؤولين فى كييف منذ بدء غزو روسيا يوم 24 فبراير.

وخلال الاجتماع، جلس بايدن على طاولة بيضاء طويلة بجوار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ ووزير الدفاع لويد أوستن. وقال وزراء الخارجية الأوكرانيون، دميترو كوليبا، ووزراء الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض الذين يغطون الزيارة.

قبل وقت قصير من الظهر، كان للصحافة الوصول إلى بداية الاجتماع. تمكن الصحفيون من سماع كيف أخبر كوليبا بايدن أنه، منذ بدء الحرب، تعلم «النوم تحت أي ظرف من الظروف»، مما سمح له بالراحة أثناء القطار الذي أخذه إلى وارسو.

أجاب بايدن أنه أيضا يستطيع النوم في القطارات، وذلك بفضل حقيقة أنه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أخذهم يوميا للانتقال من العاصمة الأمريكية إلى الولاية التي أقام فيها، ديلاوير.

جو بايدن في الاجتماع مع الوزراء الأوكرانيين (رويترز/إيفلين هوكستين)

وقال كوليبا في تغريدة أن الاجتماع مع هذا الوفد الأمريكي الكبير سيجعل من الممكن «البحث عن حلول عملية في المجالين السياسي والدفاعي، لتعزيز قدرة أوكرانيا على مكافحة العدوان الروسي».

ومن جانبه قال ريزنيكوف على حسابه الرسمى على تويتر ان الوزيرين سيحضران خطاب بايدن حول الحرب فى اوكرانيا يوم السبت فى الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت جرينتش) فى القصر الملكى فى وارسو.

استمر الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني أكثر من ساعة ونصف، وكان بايدن حاضرًا فيه لمدة 40 دقيقة تقريبًا، وفقًا للبيت الأبيض.

كما حضر الاجتماع السفير الأوكراني لدى بولندا، أندريه ديشيتسيا؛ والقائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا، كريستينا كفيان.

بعد ذلك الاجتماع، خطط بايدن للقاء الرئيس البولندي أندريه دودا قبل زيارة ملعب PGE Narodowy لكرة القدم، الذي تم تحويله إلى مركز للاجئين لخدمة بعض من أكثر من 2.17 مليون الذين فروا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

بالإضافة إلى لقاء اللاجئين، سيتفاعل بايدن مع عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، ومع المنظمات التي تنفذ الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك منظمة مكافحة الجوع World Central Kitchen، التي أسسها الشيف الإسباني خوسيه أندريس.

سيركز خطاب بايدن قبل العودة إلى واشنطن على «الجهود الموحدة للعالم الحر لدعم شعب أوكرانيا»، وفقًا للبيت الأبيض.

وخلال جولته الاوروبية التى بدأت يوم الاربعاء, زار بايدن ايضا الجيش الامريكى بالقرب من الحدود الاوكرانية وشارك فى ثلاث قمم لحلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الاوروبى فى بروكسل تركز على الغزو الروسى لاوكرانيا.

(مع معلومات من EFE و AFP)

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