وصف جو بايدن فلاديمير بوتين بأنه جزار بعد زيارة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار» خلال اجتماع مع اللاجئين الأوكرانيين في وارسو.

وردا على سؤال حول رأيه حول بوتين بعد حديثه مع اللاجئين، اجاب بايدن: «انه جزار».

بدأ الرئيس زيارته للاجئين بعد أن أكد أن التزامه بالدفاع عن بولندا والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «مقدس»، وأن استقرار أوروبا «ذو أهمية حاسمة» للولايات المتحدة.

خلال اجتماع في وارسو, قال الرئيس البولندي أندريه دودا لبايدن أن البولنديين لديهم «شعور كبير بالتهديد»; الخوف من أن روسيا قد تهاجم أراضيها بعد غزو أوكرانيا.

بايدن مع اللاجئين الأوكرانيين (رويترز/إيفلين هوكستين)

رد بايدن بأنه يعتبر التزامه بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي «مقدس»، مما سيجبر الولايات المتحدة على التدخل في حالة مهاجمة روسيا لبولندا أو دولة عضو أخرى في الحلف.

«نحن نرى المادة 5 كالتزام مقدس. التزام مقدس. يمكنك الاعتماد على ذلك. وقال بايدن لدودا إن حريتهم هي حريتنا.

واعتبر الأمريكي أنه من الضروري أن يظل حلف شمال الأطلسي «متحدًا تمامًا وتامًا وتامًا، دون انفصال في آرائه»، وأن يتصرف «في انسجام تام».

وقال ان ذلك تحقق منذ غزو روسيا لاوكرانيا قبل شهر وان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فشل فى تحقيق هدفه المتمثل فى «فصل الجناح الشرقى» للناتو عن الجانب الغربى.

وشدد بايدن على أن «الاستقرار في أوروبا له أهمية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة».

بايدن يتحدث مع امرأة في زيارتها للاجئين الأوكرانيين في بولندا (رويترز/إيفلين هوكستين)

واضاف ان اهم شىء يوحد الولايات المتحدة وحلفائها الاوربيين هو «الحرية» بما فى ذلك «حرية الصحافة والتأكد من حق الناس فى التصويت».

التقى الرئيس مع دودا بعد اجتماعه مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين ديمتري كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف في فندق في وارسو; جنبا إلى جنب مع وزيري الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وكان الاجتماع أول اجتماع لبايدن مع زعيم أوكراني منذ بداية الغزو الروسي، وناقش «الجهود المستقبلية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها»، وفقا للبيت الأبيض.

بعد الاجتماع، أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن «تفاؤل حذر» بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقال في تغريدة أن بايدن قال له: «أوكرانيا ألهمت العالم بأسره».

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