ركوب INJUVE: هذه هي المتاحف التي يمكنك زيارتها على متن دراجتك

ستسمح جولة الدراجات التي ينظمها معهد الشباب (INJUVE CDMX) للمشاركين بزيارة المتاحف في مكسيكو سيتي.

كجزء من حدث الجولة الأولى INJUVE Primaverando, سيتمكن الحاضرون من معرفة المزيد عن الأماكن الثقافية الشعبية في عاصمة البلاد. ستستمر الجولة ساعتين وستكون نقطة الالتقاء هي INJUVE الذي يقع في طريق المكسيك - تاكوبا، مكتب العمدة 235، أون هوغار بارا نوسوس، ميغيل هيدالغو، 11330 CDMX.

ستبدأ ركوب الدراجة في الساعة 16:00 ساعة السبت المقبل، 26 مارس 2022، في الأيام السابقة، فتحت INJUVE تسجيلًا للحصول على قرض دراجة، ومع ذلك، وصلت إلى الحد الأقصى وأغلق، لهذا السبب إذا ذهبت يجب أن تجلب لك.

تتمثل إحدى التوصيات في الحصول على خبرة سابقة في جولات ركوب الدراجات (الصورة: ويكيبيديا/كومنز)

التوصيات لتكون جزءًا من ركوب INJUVE الربيعي هي تجربة جولات ركوب الدراجات, ارتداء ملابس مريحة, تناول الطعام مسبقًا, استخدام واقي الشمس أو النظارات لحماية نفسك من أشعة الشمس وإحضار مشروب مرطب. يمكنك الذهاب مع عائلتك أو أصدقائك أو شريكك.

ماذا سيكون مسار جولة الدراجة؟

* الأماكن ذات الأهمية والمتاحف في تصوير INJUVE Primaverreando الأول هي:

* سيبدأ في معهد الشباب في حوالي الساعة 16:00.

* بعد ذلك إلى منارة كوزموس، التي يقع موقعها في طريق المكسيك - تاكوبا، تلاكسبانا، ميغيل هيدالغو، الرمز البريدي 11 370 مكسيكو سيتي.

* من هناك، سيذهب تبادل لاطلاق النار الربيع إلى المتحف الوطني في سان كارلوس على أفينيدا المكسيك- تينوختيتلان 50، تاباكاليرا، كواهتيموك، الرمز البريدي 06 030.

* ثم سيذهبون إلى جدارية فيسنتي روخو، متحف كالوز في هيدالغو أفينيو 85، المركز التاريخي لـ CDMX، غيريرو، Cuauhtémoc، الرمز البريدي 06 300

* البند التالي سيكون معرض خوسيه ماريا فيلاسكو في كالي بيرالفيلو 55، بيرالفيلو، موريلوس، كواهتيموك، CP 06200.

* ثم ستكون الدورة نحو جاردين دي سانتياغو- تلاتيلولكو الذي يقع في شارع ريكاردو فلوريس ماغون، تلاتيلولكو، كواهتيموك، CP 06 900.

* المكان التالي سيكون متحف Pulque و Pulquerias الذي يقع في 107-109 شارع هيدالغو، سنترو هيستوريكو، غيريرو، Cuauhtémoc، الرمز البريدي 06300.

ستستمر جولة الربيع ساعتين ومسافة حوالي 12 كيلومترًا. (الصورة: ماغدالينا مونتيل/CUARTOSCURO.COM)

* في وقت لاحق سيصلون إلى حديقة سان فرناندو، موقعها في المركز التاريخي لـ CDMX، كولونيا غيريرو، Cuauhtémoc، CP 06300.

* ثم انتقل إلى كاسا دي لوس ماسكارونيس، الذي يقع في أفينيدا ريبيرا دي سان كوزمي 71، كولونيا سانتا ماريا لا ريبيرا، مكتب عمدة Cuauhtémoc، CP 06 400.

* سينتهي المسار في المترو العادي للخط 2 أزول (تاكسكوينا-كواترو كامينوس).

* سيستمر الطريق لمسافة 12 كيلومترًا تقريبًا، ولن يدخل الأشخاص الذين يحضرون المتاحف إلى الخارج فقط، على الرغم من أنه في بعض الأماكن سيكون هناك توقف للأنشطة، ولكن الهدف الرئيسي هو ركوب الدراجة والتعرف على الأماكن ذات الأهمية.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن التصوير الربيعي مشاهدة شبكات INJUVE الاجتماعية، على Facebook: https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial؛ أو Twitter: https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2، أو اتصل برقم الهاتف 55 53 41 74 88، ساعات العمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً

استمر في القراءة:







