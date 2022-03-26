Infobae في أوكرانيا: مقابلة سرية وحصرية مع إيغور تيريجوف، عمدة خاركوف: «الروس هاجموا بالفعل 100 هدف مدني في المدينة، إنها محاولة للإبادة الجماعية»

موعد المقابلة غير دقيق: «حوالي هذه الساعة يجب أن تكون حول مثل هذه المنطقة». لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك الكثير من المعلومات: إيغور تيريجوف، عمدة خاركوف، هو اليوم أحد أهم الأهداف العسكرية في المدينة. وحتى الآن في الغزو، احتجزت القوات الروسية بالفعل 14 عمدة كرهائن في محاولتهم تأمين الاستسلام والاستيلاء على كل مدينة. لكن خاركيف قد أعلن ذلك بالفعل عدة مرات: لن يستسلموا.

القوات الروسية لا تستمع إلى الرسالة: المزيد والمزيد من الدبابات تتراكم في جميع أنحاء المدينة وإطلاق المزيد من الصواريخ. يبدو أن فكرته هي السيطرة على خاركوف وجعلها أساسًا أساسيًا لبقية الغزو. وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث الحجم والأهمية، كما أنها ثاني أكبر مدينة في مستوى الدمار. ووفقا للبيانات الرسمية، تعرض أكثر من 1100 مبنى للهجوم، منها أكثر من 900 مبنى سكني.

لم يتخيل Terejov هذه الإدارة. لمدة عقد من الزمان كان اليد اليمنى للعمدة غينادي كيرنز، ولكن ليس الرجل الذي اتخذ القرارات. جاء إلى السلطة التي انتخبها الشعب في نوفمبر 2021، بعد وفاة كيرنز بسبب COVID.

حياته، ومع ذلك، تغيرت في فبراير، وليس من قبل. في الأسبوع الأول من الغزو، سقطت مئات التفجيرات في وسط المدينة وحتى مكتبها تعرض للهجوم. اليوم الإدارة العامة للمدينة هي مبنى متصدع، لم يعد النوافذ الزجاجية أو إطارات الأبواب. علم أوكراني معلق على الجبهة لكنه لم يعد يطير، أصيب بأحد الآثار التي تركته كما لو كان عالقًا في نافذة.

«هذه محاولة للإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني»، سيقول في المقابلة، من تحت الأرض من مكان لا يمكننا ذكره والذي كان، على أي حال، ملجأ مؤقت لإجراء هذا الحديث، الذي كان لا بد من أن يبقى سرا حتى تم فصلنا عنه.

- كيف هو الوضع في خاركوف اليوم؟

-الوضع صعب للغاية، هناك العديد من التفجيرات كل يوم. من الصعب جدًا على السكان العيش في هذه الظروف، وقد غادر الكثيرون المدينة.

-كم عدد الأشخاص الذين غادروا المدينة؟

- الثلث، ما يقرب من 500 ألف شخص.

- هل لديك معلومات عن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في خاركوف؟

لدي الأرقام ولكن ليس من الجيد إعطاء هذه المعلومات حتى لا أستطيع الإجابة. أستطيع أن أقول إنه في اليومين الماضيين وقعت العديد من التفجيرات الشديدة، أحدها في مركز للمساعدات الإنسانية، حيث تعرض الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى هناك لتلقي المساعدة للهجوم.

- هل يمكنك التأكد من أن بوتين يستهدف المدنيين أو الأهداف العسكرية فقط؟

- استهدفوا المدنيين على وجه التحديد، وليس فقط الجيش. ارتكبت القوات الروسية العديد من جرائم الحرب، وتعرض ما يقرب من 100 هدف مدني للهجوم، ودمرت العديد من المباني السكنية.

- كيف يقاوم شعب خاركيف ما يواجهونه؟

-افهم أنها حرب حقيقية، حرب ضد أوكرانيا، ضد خاركيف. إنها إبادة جماعية ضد شعب خاركيف، إبادة جماعية للمدنيين، ونحن ننهض من أجل الحرية، واستقلالنا، واستقلال عائلاتنا، وأبناء أطفالنا، وسندافع عن أراضينا.

(إنفوجرافيك: مارسيلو ريغالادو)

- هل أنت مستعد للمقاومة بأي ثمن؟

-بالطبع.

-أين الروس بالضبط الآن؟

-من الأفضل أن نسأل الجنود الأوكرانيين، لا أستطيع التحدث عن ذلك.

- كيف تتخيل مستقبل مدينتك؟

-بعد فوزنا، سيكون علينا إعادة بنائه. إعادة بناء جسورهم ومنازلهم وبنيتهم التحتية ومراكزهم الثقافية وحدائقهم.

- لقد كنت عمدة منذ نوفمبر 2021. هل يمكن أن تخبرني كيف شعر سكان المدينة تجاه روسيا في ذلك الوقت وما يشعرون به الآن؟

- في مدينتنا يتحدث الناس الروسية. كانت علاقتنا مع روسيا قبل الحرب طبيعية. يجب أن يكون مفهوما أن كل شخص تقريبًا في خاركوف لديه صديق أو فرد من العائلة في روسيا. لكننا نعلم أن العلاقة معهم ومع الاتحاد الروسي لن تكون هي نفسها من الآن فصاعدًا. نحن متحدون ضد العدوان الروسي.

- وماذا سيحدث للمواطنين الذين ما زالوا يريدون التحدث باللغة الروسية؟

-90٪ من سكاننا يتحدثون الروسية ولم نمارس ضغوطًا أبدًا لعدم القيام بذلك، ولم نواجه أي مشاكل معهم. كل تلك القصص التي تعرضوا للتمييز ضدها خاطئة.

- هل لا يزال هناك العديد من المخربين الروس في المدينة؟

ليس لدي رقم ولكن لا يزال هناك العديد من مجموعات المخربين الروس الذين يعملون, ولدينا شرطتنا تعمل على احتوائها جميعًا.

-هذه المقابلة في مكان سري، لن نقول أين ذهبت. يجب أن تكون على هذه الخطوة باستمرار. كيف يبدو العيش مع تهديد دائم بالقتل؟

لا يوجد فرق بين رئيس البلدية وسكان خاركيف. كلنا متشابهون ونقاتل معًا. كلنا خائفون، لكننا ما زلنا نقاتل.

- هل هناك مكان آمن في خاركوف؟

-لا، ولكن لدينا العديد من الملاجئ، بما في ذلك مترو الأنفاق، حيث يمكننا حماية أنفسنا.

- هل لديك رسالة تريد أن تعطيها للعالم؟

«نعم، أريد أن أقول إن هذه الحرب يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن، ويجب علينا استعادة أراضينا. أريد أيضا أن أتحدث عن أبطالنا، بدءا من الجيش والدفاعات الإقليمية والمتطوعين والمواطنين الذين يقاتلون ببطولة ضد القوات الروسية.

-كثير من الناس يقولون أن خاركيف يمكن أن يكون ماريوبول المقبل، أن هجمات مماثلة قد تأتي. ما رأيك في هذا؟

- من المستحيل معرفة ما يخطط الروس للقيام به، لا يمكننا أن نقول ما سيحدث. يمكننا القول أننا اليوم نتعرض لقصف دائم ونتضرر بشكل دائم.

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