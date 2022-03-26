في كولومبيا، يتم تطبيق حوالي 300 ألف جرعة من اللقاح ضد covid-19 يوميًا

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

في يوم السبت 26 مارس، ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه بعد انخفاض عدد اللقاحات المطبقة في الأراضي الوطنية في الأسابيع الثلاثة الماضية، يتم استخدام حوالي 300 ألف جرعة من اللقاح ضد covid-19 مرة أخرى يوميًا.

في تطوير مركز القيادة الموحدة رقم 125، أكد نائب وزير الصحة العامة وتقديم الخدمات، جيرمان إسكوبار موراليس، أن هذه النتائج تأتي بعد التعديلات التي تم إجراؤها على خطة التحصين الوطنية.

وبالمثل، أشار المسؤول إلى أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة لإغلاق الجرعات الثانية أو استكمال الجداول الزمنية. لهذا السبب، دعا أمانات الصحة في البلديات إلى البدء في تنفيذ الاستراتيجيات من أجل زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون الطب البيولوجي ضد covid-19، جنبًا إلى جنب مع MinSalud.

وأضاف نائب وزير الصحة والخدمة العامة: «إن دعوة وزراء الصحة هي مواصلة الجهود، وأن يعتمدوا على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراجعة التطعيم بشكل مختلف في تلك البلديات المتخلفة عن الركب، لتنفيذ استراتيجيات خارج نطاق الحماية». توصيل.

هناك بالفعل أكثر من عشرة ملايين جرعة ثالثة مطبقة في كولومبيا.

خلال وحدة الحشد الشعبي التي قدم فيها جيرمان إسكوبار موراليس هذه الميزانية العمومية للتطعيم في كولومبيا، أكد أيضًا أنه تم بالفعل تطبيق أكثر من عشرة ملايين جرعة معززة في البلاد.

مع هذه الصورة من حيث خطة التطعيم الوطنية، أضاف مسؤول وزارة الصحة أن هناك اتجاهًا إيجابيًا من حيث المصطلحات الوبائية وأن إشغال المستشفيات ليس مرتفعًا.

ترك القناع في الفضاء المفتوح لم يؤثر سلبًا

وأوضح نائب الوزير أن البلاد حاليا في مستوى منخفض من العدوى، سواء على مستوى المجتمع أو في المستشفى على المستويات الثلاثة من التعقيد.

وقال اسكوبار: «في هذا السياق، كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، كنا أقل من 400 حالة يوميا في جميع أنحاء البلاد، والأهم من ذلك، في الوفيات اليومية بقينا أقل من 20 في بعض الأيام».

بالنسبة لنائب الوزير، هذه أخبار مهمة للبلاد، «لأنه ثبت أن تدابير مثل عدم استخدام الأقنعة في الأماكن المفتوحة (في البلديات التي لديها أكثر من 70٪ من التحصين مع مخططات كاملة)، لم يكن لها تأثير سلبي على انتقال المجتمع وأنه كان قرارًا استنادا إلى أدلة علمية»، قال.

الإيجابية، من ناحية أخرى، لا تزال أقل من 5٪، بعد أن بلغت ذروتها عند ذروة Omicron بنسبة 40٪. «ومع ذلك، علينا أن نواصل اتخاذ التدابير داخل الأماكن المغلقة والحفاظ على جميع الترصد الوبائي،» قال المسؤول.

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