في حي Unir في بوغوتا، لديهم أجهزة إنذار في بعض الكتل للتنبيه بشأن السرقة

بعد ثلاث سنوات من قيام مجتمعات أحياء Unir I و Unir II، في بلدة Engativá، قررت تركيب أجهزة الإنذار في بعض الكتل لتنبيه الجيران والسلطات بشأن الأعمال الإجرامية التي ترتكب في المنطقة. اليوم، يمكن تكرار ضوضاء الجهاز حتى أربع مرات في اليوم.

في حوارات مع صحيفة El Tiempo، أشار إدموندو لوبيز، وهو من سكان القطاع الذي يمتد من 72 فهرنهايت إلى شارع 77، وبين أراضي جابوك الرطبة ونهر بوغوتا، إلى أن «هذا الصوت هو الدليل على أننا نعيش في خوف، الدليل على أن انعدام الأمن سيطر على الحي و الإشارة إلى أننا بحاجة إلى تدخل السلطات».

سكان هذا الحي والمناطق المحيطة به (غران غرناطة، فيلات دي غرناطة، لا بيرلا، من بين آخرين)، يشجب أنه لا يوجد يوم واحد لا تتركهم فيه الجريمة وشأنهم وأن وجود الشرطة غير كاف.

وحتى في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، شهدت السلطات مباشرة انعدام الأمن عندما أطلقت النار على مجموعة من أفراد الشرطة النظاميين، كانوا يقومون بدوريات السيطرة والأمن إلى القطاع، بإطلاق النار على الحي.

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الأمن، في ولاية Villas de Alcalá (التي يشكل قطاعا Unir جزءًا منها)، تتناقص الجريمة في المنطقة. انخفضت سرقة الأشخاص (-2.54٪) والهواتف المحمولة (-27.1٪) والسيارات (-81.2٪) والدراجات (-16.6٪) والمساكن (-35.7٪) من 2020 إلى 2021.

هناك عصابات تم تفكيكها خلال المجالس الأمنية الأخيرة التي أقامتها المقاطعة في المنطقة, ومع ذلك, هناك العديد من الأشخاص الذين لا يبلغون وبالتالي يصعب ملاحظة التقدم في الشوارع.

وأشار مكتب العمدة المحلي في Engativá إلى أنه ينفذ إجراءات لمعالجة هذه الشكاوى، «جنبا إلى جنب مع شرطة Engativá وأمانة الأمن والجيش الوطني، تنفذ خطط منارة، ودوريات مختلطة، وركوب الدراجات على طول حافة القناة. تتم إدارة شرطة Carabineros للقيام بجولات على طول نهر بوغوتا والمول الذي يحد غران غرناطة و Unir».

من جانبها، ماريا مارتينيز، زعيمة المجتمع، مشاكل الحي لها أصلها في عاملين: الموقع والدعم القليل من السلطات. وشدد على أنه «عندما تم تصميم هذا المشروع، كان يهدف إلى جذب العمال والاستثمار، واليوم هو مجموعة من المنازل حيث تعمل العشرات من الشركات التي لا ينبغي أن تكون موجودة في منطقة واحدة سكنية».

تم بناء أحياء Unir و Unir II في عام 1993 وتم تقنينها جزئيًا بعد 26 عامًا. اليوم، الوضع أكثر خطورة بسبب نقص الطرق والخدمات الأساسية ووصول الأشخاص الذين يستخدمون واجهة جامعي النفايات لارتكاب جرائم.

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