كيفية تحضير أفضل وصفة هريس البطاطا الحلوة البيروفية

الوصفة الجديدة لليوم، وهذه المرة من السهل جدًا التحضير. إنها واحدة من أكثر الأطعمة استهلاكًا في بيرو، البطاطا الحلوة. مغذية والتي رأيناها في العديد من الأطباق النموذجية لفن الطهو لدينا. الآن، إذا كانت هناك بطاطس مهروسة، فلماذا لا البطاطا الحلوة؟

إنه الوقت المناسب لوضع مهاراتنا في الطهي موضع التنفيذ وإظهار أنه يمكنك البقاء على قيد الحياة دون الحاجة إلى شراء طعام مركز أو من مطعم. لذلك، يجلب Acomer.pe الوصفة لطهي هريس البطاطا الحلوة، والتي ستسمح لك بإطعام نفسك بالعناصر الغذائية لجسمك. تذكر أن تأخذ علما بجميع المكونات واتبع التحضير بالترتيب.

في المنزل كانت هناك شكوك حول كيفية صنع هريس البطاطا الحلوة، وهو أمر بسيط للغاية اعتمادًا على حجم الجزء، يمكن للفيديو التوضيحي حل الاستعلام. دون مزيد من اللغط، لاحظ.

المكونات

- 1 كيلو من البطاطا الحلوة الخالية من الجلد

- 2 كوب من الماء الساخن

- 3 وحدات من اليانسون

- 1/2 وحدة من قشر البرتقال

- 3 وحدات من عصي القرفة

- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح

- 2 ملعقة طعام زبدة

- 4 ملاعق كبيرة من العسل

- جوزة الطيب (حسب الذوق)

- 1/2 تلذذ برتقالي

التحضير

- في وعاء، ضعي البطاطا الحلوة بدون جلد، أضيفي الماء الساخن ثم أضيفي وحدات اليانسون النجمية وقشر البرتقال و 3 أعواد القرفة والملح لتسريع الطهي.

- بعد ذلك، ابدأ الطهي لمدة 20 دقيقة على نار متوسطة. قم بإزالة قشر البرتقال واليانسون النجمي والقرفة.

- أجاد بمساعدة خفاقة يدوية أو شوكة أو ملعقة. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة واتركيها تختلط مع البطاطا الحلوة لإضافة 4 ملاعق كبيرة من العسل.

- يمكنك إضافة جوزة الطيب أو الملح حسب الذوق ثم خلط كل شيء لتحقيق نسيج الهريس. استخدم 1/2 نكهة برتقالية للخلط وتقديم ساخنة.

- الخطوة التالية هي تقديمها على طبق لتزيينها برائحة البرتقال بحيث تعطيها نكهة خاصة ويمكنك تجربتها.

فيديو توضيحي

حول البطاطا الحلوة

وفقًا لـ Andina، فإن زراعة هذه الدرنة الأصلية في بيرو تعود إلى حوالي 8000 سنة في منطقة أياكوتشو. تُعرف أيضًا باسم البطاطا الحلوة والبطاطا الحلوة والأبيتشو (الكيشوا) وتوكتوكا إي تيبالي (أيمارا).

يحتفظ المركز الدولي للبطاطا (CIP) بأكثر من 2000 نوع من البطاطا الحلوة، من بينها النوع الأرجواني. هذا أقل حلاوة من البطاطا الحلوة الصفراء أو البرتقالية، لكن لحمها أكثر إحكاما ويتميز بتلونه الأرجواني أو الأرجواني.

المساهمة الرئيسية للبطاطا الحلوة الأرجواني هي أن تكون مضادات الأكسدة الممتازة، مما يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي ومتلازمة التمثيل الغذائي؛ وكذلك لتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السيطرة على مرض السكري. لذلك، يوصى باستهلاكها كخضروات أو حلوة.

من ناحية أخرى، تسمح تنوعها بزراعتها من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 2500 متر، لذلك فهي موجودة في ساحل بيرو والجبل والغابة.

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