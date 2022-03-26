النوبات القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة فوق covid-19

وفقًا لـ DANE، وفقًا لأحدث تقرير لها عن الولادة والوفيات في كولومبيا، فإن النوبات القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة خلال الربع الرابع من عام 2021 وحتى الآن في عام 2022. وبالتالي، فإن التغلب على كوفيد 19 هو السبب الرئيسي للوفاة في العامين الماضيين.

وهكذا، من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة لدى الرجال حتى الآن في عام 2022، يحتل مرض نقص تروية القلب المرتبة الأولى مع 17.7٪ من الوفيات التي تحدث. تليها بعض الأمراض المعدية والطفيلية، في هذه الفئة، يتم تصنيف الوفيات الناجمة عن COVID-19 المؤكدة والمشتبه بها، بنسبة 17.1٪. في المرتبة الثالثة هي الهجمات، ولا سيما جرائم القتل بنسبة 6.0٪ والتي زادت بنسبة 16.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وفيما يتعلق بالنساء، كان هناك 14293 حالة وفاة حتى الآن في عام 2022، منها 18.1 في المائة بسبب أمراض القلب الإقفارية، تليها بعض الأمراض المعدية والطفيلية التي وصلت إلى 16.2٪.

فيما يتعلق بالأمراض المعدية والطفيلية، يسلط التقرير الضوء على أنه بين 16 مارس 2020 و 6 مارس 2022، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 138,511 حالة وفاة مؤكدة بسبب كوفيد 19 و 12,820 من المشتبه به covid-19 و 20,457 حالة وفاة بسبب الالتهاب الرئوي والإنفلونزا.

وهو يفكر في أنه من بين جميع الأشهر التي استمر فيها الوباء في كولومبيا، كان شهر يونيو 2021 هو الشهر الذي سجل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 المؤكدة مع 17186 حالة.

كما يعرض التقرير أرقام المواليد، لذلك تم التأكيد على أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، تم تسجيل 154,788 ولادة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3 في المائة (5,335 حالة أقل) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ومن بين هؤلاء، كان 51.4 في المائة من الفتيان و 48.6 في المائة من الفتيات.

من منظور عمر الأم، حدثت 53.1٪ من الولادات المبلغ عنها في الربع الرابع من عام 2021 في مجموعة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 عامًا، و 26.3٪ تتركز في الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 عامًا.

ارتفع عدد الولادات في مجموعة الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا من 27,807 في الربع الرابع من عام 2020 إلى 26,701 في نفس الفترة من عام 2021، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.0٪.

بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021 مقابل 2020، هناك أيضًا زيادة بنسبة 15.5٪ في عدد الولادات للأمهات دون سن 14 عامًا في الأراضي الوطنية.

عند مقارنة عام 2022 (يناير) بنفس الفترة من عام 2021، تم الإبلاغ عن 46,942 ولادة (51.1 في المائة من الرجال و 48.9٪ من النساء)، مع مشاركة أكبر في مجموعات النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 و 25 إلى 29؛ ومع ذلك، انخفضت النسبة في الفئة العمرية 20-24 إلى حد ما، من 29.2 في المائة في عام 2021 إلى 27.5 في المائة في عام 2022، وهو ما يتوافق مع اختلاف بنسبة 4.5٪.

هناك زيادة بنسبة 20.1٪ في عدد الولادات للأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عامًا حتى الآن في عام 2022.

حتى الآن هذا العام، نسلط الضوء على انخفاض الولادات للأمهات ذوات الحالة الاجتماعية «غير متزوجات» و «يعشن مع شريكهن منذ أقل من عامين»، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بانخفاض قدره 2.8٪.

استمر في القراءة: