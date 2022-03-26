سقطت مجموعة من الجنود الذين باعوا أسلحة ومعلومات أمنية رئاسية إلى منشقين من فارك

وفي صباح يوم الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام أنه قام بمقاضاة ستة أعضاء مزعومين في شبكة إجرامية في خدمة هيكل أوليفر سينيستيرا، من المنشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

ومن بين المعتقلين خمسة جنود محترفين ملحقين بكتيبة من القوات الخاصة في بلدية توماكو، نارينيو. وكان الزي الرسمي متورطا في «سرقة الذخيرة والقنابل اليدوية والأسلحة والزي الرسمي وغيرها من المواد، والتي تم بيعها لقادة الهيكل الإجرامي».

المتورطون هم: إدوار راؤول كابيزاس أنغولو، المعروف باسم «اللحية السوداء»، العضو المزعوم في أوليفر سينيستيرا، الذي سيكون مسؤولا عن تلقي أسلحة الرجال يرتدون الزي الرسمي ومواد التموين الجنود المحترفين لويس كارلوس هيريرا دياز، ماكغيفر أوتالورا تروخيو، ييسون ألكسندر كايسيدو راسينز, جون فريدي لاندازوري كينونيز وجايدر هوبرتو تابوردا بيتين.

تشير مواد الاختبار إلى أنها قدمت أيضًا معلومات عن العمليات وتحركات القوات والطائرات العسكرية. وبالمثل، كان من الواضح أنهم قدموا بيانات عن توزيع المجموعات التي وفرت الأمن خلال زيارات الرئيس إيفان دوكي ومسؤولين آخرين إلى توماكو.

و وفقا لتقرير المدعي العام, استخدمت بعض القنابل اليدوية و الذخيرة التي سلمت إلى جبهة أوليفر سينيستيرا لارتكاب أعمال إجرامية في ريف توماكو. مقتل ثمانية أشخاص، في 3 أغسطس 2021؛ والهجوم على شركة Jungla التابعة للشرطة الوطنية، الذي وقع في قرية Brisas de Mataje، في 18 أغسطس 2021، سيكون بعض حالات هذا الإجراء. في الهجوم الأخير، أصيب 14 جنديًا.

تشير التحقيقات إلى أن أفراد قوات الأمن ارتكبوا جرائم بين 2020 وفبراير 2022، ويبدو أنهم تلقوا تحويلات مالية مقابل مدخلات. وبالمثل، وبأمر من بعض القادة، مثل «خوسيه» والملقب «مورغا»، سيتعين على المدعى عليهم اغتيال أعضاء «لوس كوناتادوريس» وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية، الذين كانوا يقومون بالعمليات التي شاركوا فيها.

اتهم مدع عام من المديرية المتخصصة لمكافحة المنظمات الإجرامية الجنود الخمسة وفرد واحد، الذين يجب عليهم الرد عن طريق الحفل لارتكاب جريمة مشددة، والرشوة، والكشف عن السرية، والسرقة المشددة؛ والتصنيع والاتجار وحمل الأسلحة والذخيرة الاستخدام الحصري للقوات المسلحة.

ولم يقبل الأشخاص الخاضعون للتحقيق التهم، ويجب عليهم، بأمر من قاضي مراقبة الضمان في باستو (نارينيو)، أن يمتثلوا لتدابير ضمان الاحتجاز في أحد مراكز السجن.

و تجدر الإشارة إلى أن الاسم المستعار «خوسيه», الذي يزعم أنه مسؤول عن طلب الأسلحة الرسمية و دفع ثمنها, قد ألقي القبض عليه مؤخرا في مقاطعة إزميرالداس (إكوادور). ومن خلال مكتب الإنتربول في كولومبيا، قُدم طلب لإصدار إخطار أزرق ضده لطلب عودته إلى البلد.

ووجهت السلطات الكولومبية ضربة أخرى إلى عشيرة الخليج، بعد تأكيد تسليم كارلوس أنطونيو مورينو توبركيا، المعروف باسم نيكولاس، الذي احتل المركز الثاني في قيادة ذلك الهيكل الإجرامي.

كان الرجل خليفة دايرو أنطونيو أوسوغا ديفيد، المعروف باسم «Otoniel»، الذي، دعونا نتذكر، اعتقلته القوات العامة في أكتوبر الماضي. على هذا المنوال، في صباح يوم الجمعة 25 مارس، في قيادة النقل العسكري الجوي (CATAM)، بدأ نقل «نيكولاس»، بطلب من محاكم نيويورك وميامي، في الولايات المتحدة.

بدأ هذا الإجراء في نفس اليوم الذي رفضت فيه الغرفة المدنية لمحكمة العدل العليا الوصاية التي قدمها الدفاع عن مورينو توبركيا لمنع تسليمه إلى أراضي الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تم الترويج لها من قبل نفس رئيس كولومبيا، إيفان دوكي.

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