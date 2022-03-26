أصدر حاكم كواهويلا نداء لإلغاء الانتداب: «دعونا لا نشارك في المهزلة»

دعا حاكم كواهويلا، ميغيل أنجيل ريكيلم سوليس، PRI إلى عدم المشاركة في إلغاء الانتداب، الذي روج له رئيس الجمهورية ومورينا، حزبه الحاكم، لتقرير ما إذا كان سيتم التصديق على رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية.

«اليوم أريد أن أقدم نداء محترمًا إلى PRI و PRI في كواهويلا: دعونا لا نشارك في المهزلة التي يعتزمون القيام بها في 10 أبريل المقبل! «، قال لمؤيدي الحزبيين.

كجزء من الذكرى 93 للحزب الثوري المؤسسي (PRI)، عُقد المجلس السياسي للدولة في الكيان الذي يحكمه ريكيلم سوليس مع القادة الوطنيين والمحليين.

بدعم من قادة الالوان الثلاثة، بما في ذلك الرئيس الوطني PRI أليخاندرو مورينو، أصبح أول حاكم معارض يرفض مشاركة المواطنين التي تجري بالفعل مع منظمات المعهد الوطني للانتخابات (INE).

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