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الجمعة 25 مارس 2022
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هدف لبيرو؟ مقطعي الفيديو اللذان لم يتم مشاهدتهما على البث التلفزيوني للمباراة ضد أوروغواي للتصفيات

بيرو ضد أوروغواي: في المباراة الأخيرة بين الاثنين لتصفيات قطر 2022، نشأ الجدل بسبب عمل يمكن أن يتحول إلى هدف في نهاية المباراة.

Newsroom Infobae

25 مارس 2022

بيرو ضد أوروجواي : كانت المسرحية المثيرة للجدل للمباراة هي الهدف الذي لم يطالب به الأبيض والأحمر في تصفيات قطر 2022 وقناة البث América TV التي تتمتع بحقوق البث التي قدمت صورًا مختلفة عما شوهد على شاشة التلفزيون.

أصبح مركز الظهير الكامل في بيرو ميغيل تراوكو تسديدة في مرمى أوروغواي الذي احتجزه حارس مرمى شاروا سيرجيو روشيه في نصفين خلال نهاية المباراة التي لعبت في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو.

في اللحظة الأولى، توقف حارس مرمى شاروا سيرجيو روشيه التسديدة، لكن الجمود في الارتداد بعد دفعة القفزة يزيده عندما يستقر على أرض الملعب. ثم يأخذ بضع خطوات إلى الوراء للحفاظ على السيطرة على الكرة مع تمديد ذراعيه لمنعها من عبور خط المرمى.

على الفور، اتخذ هذه الخطوة كهدف لبيرو والتعادل ضد أوروغواي في دقائق الخصم. ومع ذلك، لم يتنازل الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو عن هدف ثنائي اللون.

دعا لاعبو المنتخب الوطني البيروفي إلى التحقق من صحة الهدف لبيرو وفشلوا في مراجعة اللعب في VAR لتحديد ما إذا كانت الكرة قد دخلت الهدف تمامًا.

أثار رفض الحكم أندرسون دارونكو رد فعل البنك البديل البيروفي، في حين أن المباراة لم تتوقف لتحديد الوضع. تصاعدت هذه الخطوة المثيرة للجدل دوليًا.

من ناحية أخرى، نشر Conmebol بعد ساعات الفيديو والتسجيلات الصوتية لـ VAR في إشارة إلى تلك المسرحية التي لا يتم فيها تحليل الإجراء وتقرر أنه لم يكن هدفًا.

استمرت المناقشة حول المسرحية وقدمت América TV تسلسلات فيديو خاصة بها ومختلفة عما شوهد على القناة الدولية. الأول كان على مستوى المحكمة مع الزاوية وراء قوس أوروغواي وآخر مع تركيز الكاميرا المقابلة للإشارة التلفزيونية. على الرغم مما نشره Conmebol VAR، لا يزال المحتوى السمعي البصري الجديد يثير الشكوك.

المسرحية المثيرة للجدل من وراء القوس

خسر المنتخب الوطني البيروفي 1-0 أمام الأوروغواي ويبقى في المركز الخامس في ترتيب تصفيات قطر 2022. سيواجه ثنائي اللون باراغواي الثلاثاء المقبل 29 لآخر موعد في Estadio Nacional.

الخطوة المثيرة للجدل من الزاوية المعاكسة

آخر موعد للتصفيات في أمريكا الجنوبية

بيرو ضد باراغواي

الإكوادور ضد الأرجنتين

بوليفيا ضد البرازيل

تشيلي ضد أوروجواي

فنزويلا ضد كولومبيا

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