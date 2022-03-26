Foo Fighters: هكذا كان رد فعل المشجعين البيروفيين على الموت المفاجئ لتايلور هوكينز

الأخبار الرهيبة هي ما حدث يوم الجمعة، منذ وفاة تايلور هوكينز، عازف الدرامز في الفرقة، في 25 مارس ، وفقا لممثل الفرقة. لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة. كان عمره 50 سنة.

وهذا يعني أن الحساب الرسمي لـ Foo Figthers أعطى الأخبار الرهيبة على شبكاتها الرسمية. «إن عائلة Foo Fighters مدمرة بسبب الخسارة المأساوية والمفاجئ لحبيبنا تايلور هوكينز. وقالت المجموعة في بيان على حسابها الرسمي على تويتر إن روحهم الموسيقية وضحكهم المعدي ستعيش معنا جميعًا إلى الأبد».

تم العثور على جثة الموسيقار الرمزي بلا حياة في الفندق حيث كان يقيم مع الفرقة. كان عمره 50 سنة

ماذا حدث لتايلور هوكينز؟

وفقًا لتقارير من كولومبيا، تم العثور على جثة الموسيقار الشهير الهامدة في فندق يقع شمال بوغوتا. في الفندق، حيث كانت العصابة تقيم، هناك مجموعة من الشرطة القضائية والطب الشرعي للطب القانوني يقومون برفع الجثة.

سقط هذا الحدث مثل دلو من الماء البارد بين الجمهور الذي ينتظر رؤية فرقة الروك في مهرجان Estéreo Picnic Festival، في ضواحي بوغوتا، حيث عندما سمعوا الأخبار اندلعت العديد من البكاء.

بالإضافة إلى ذلك، قبل بدء عرض Black Pumas، خرج منظمو المهرجان وقائد تلك المجموعة للإعلان عن الأخبار وطلبوا دقيقة صمت تكريما لعازف الدرامز، الذي كان يحترمه جمهور مصدوم بما حدث.

المعجبون على TWITTER يصنعون هذا الاتجاه

على تويتر، نشر مشجعو بيرو تعليقات مختلفة حزينة حول الموت الحساس لتايلور هوكينز.

«وفاة عازف الدرامز من Foo Fighters، هو الكثير من الأخطاء في صديق المصفوفة. بدأت نهاية العالم ولم يلاحظوا ذلك»، كتب حساب تويتر، المسمى Kes.

يتحدث البيروفيون على تويتر عن وفاة عازف الدرامز فو فيثرز





كتب مستخدم آخر اسمه دانييلا ديل كاستيلو ما يلي كتعليق على حساب مايك بوفيس. «صدمة، مفجعة ومثل هذه الخسارة المحزنة، تعازي من ليما، بيرو لعائلته وأصدقائه وزملائه من فو فايترز، كموسيقي لا يصدق وعازف الطبول كواحد من أفضل، والراحة في السلطة تايلور هوكينز، تذكر دائما ولم ينسى أبدا،» كتب.

علقت دانييلا ديل كاستيلو على وفاة عازف الدرامز تايلور هوكينز، من فو فايترز

مستخدم يدعى «Islander 79″ جعله يشعر بالانزعاج لأن الفرقة لم تأت أبدًا إلى بيرو». يزعجني أنني لم أر قط Foo Fighters على الهواء مباشرة وأنهم لم يأتوا إلى بيرو. من العار على تايلور هوكينز».

البيروفيون يحزنون على وفاة تايلور هوكينز

أخيرًا، كتب الحساب itnever3nds__ منشورًا عاطفيًا بعد أن علم بوفاة عازف الدرامز تايلور هوكينز. «في سن 14، شعرت بالجنون بشأن ملصق Foo Fighters المزيف في بيرو، على أمل أن أرى يومًا ما كل عضو من الأعضاء. لن أراهم جميعًا، ولكن حتى لو استمتعت بلمساتك على مسافة #taylorhawkins بدون كلمات».

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