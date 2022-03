فو فايترز في المكسيك: كان هذا العرض الأسطوري لتايلور هوكينز قبل أيام من وفاته

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

في ليلة الجمعة الماضية، 25 مارس، فوجئ الجميع برحيل تايلور هوكينز، عازف الدرامز لـ Foo Fighters، الذي تم العثور عليه بلا حياة في غرفته بالفندق في بوغوتا.

كانت المجموعة في كولومبيا لعرضها في مهرجان Estéreo Picnic Festival. تم الإعلان عن الحدث من خلال بيان من الفرقة، الذي ندم على الحقيقة وقدم تعازيهم وتضامنهم لعائلة عازف الدرامز.

«إن عائلة Foo Fighters مدمرة بسبب الخسارة المأساوية والمفاجئ لحبيبنا تايلور هوكينز. سوف تعيش روحهم الموسيقية وضحكهم المعدي معنا جميعًا إلى الأبد»، كتبوا على حساب المجموعة.

ومع ذلك، لحسن الحظ بالنسبة للكثيرين، تمكنت المكسيك من الاحتفال بما سيكون آخر أداء مع عازف الدرامز، حيث قاموا في 16 مارس بأداء أمام الجمهور المكسيكي في Foro Sol.

إطلاق Foo Fighters (الصورة: لقطة شاشة)

اضطرت الفرقة إلى تأجيل عرضها التقديمي في نوفمبر 2021 بسبب جائحة COVID-19. مع انخفاض الإصابات واستمرار الضوء الأخضر، تمكنت المجموعة من تقديم نفسها دون أي مشكلة في مكسيكو سيتي لأكثر من 58000 شخص.

بدأ الحفل بأغنيتهم الشهيرة Times Like These وبدون توقف، استمروا مع Pretender و Learn to Fly، وهما كلاسيكيات للفرقة.

في منتصف الطريق من خلال أغنية Pretender، قال ديف غروهل، مغني الفرقة، للجمهور المجتمعين باللغة الإنجليزية «ستكون هذه ليلة طويلة»، والتي صرخ الناس بجنون.

سأل المطرب «هل تريد أن تكون ليلة طويلة؟» , وهو سؤال كرره في عدة مناسبات لل جمهور المجنون الذي صرخ به.

بعد تعلم الطيران, استمروا مع No Son of Mine, الذي كان مصحوبًا بأغنية منفردة رائعة من قبل Grohl برفقة هوكينز على الطبول, الذي ظهر على الشاشة يعطي كل طاقته.

(الصورة: @foofighters /طريق إليانا أوسيسا)

بعد لا ابن لي، كانت هناك أول وقفة اغتنم فيها الناس الفرصة ليصرخوا «أولي، أولي، أولي، فو، فو». استمرت الفرقة في أداء The Sky is the Neighbighbory، تليها منجم الألغام، حيث طلب Grohl صيحة المشاركين.

ثم قال إنه مر وقت طويل وأنهم سيعزفون أكبر عدد ممكن من الأغاني. «هل تريد عرض لمدة ساعة؟ هل تريد ساعة؟» ، أنهم جميعا أنكروا. «هل تريد ساعة ونصف؟» ، أنكر الناس مرة أخرى. «هل تريد ساعتين؟» ،» ساعتين ونصف؟ «, «يريدون منا أن نلعب كل الأغاني التي يمكننا دون توقف»، أكدوا جميعًا.

قال المطرب: «ستكون هذه ليلة طويلة».

لذلك استمروا دون توقف مؤقت أو مخارج كاذبة، دون توقف في هذه الأيام، المشي، العار العار و Breakou t. حتى منتصف الحفل، تألق هوكينز لأداء شخص ما للحب من قبل الفرقة الإنجليزية الملكة.

تخلى عن مكانه على الطبول، ليحل محله غروهل، الذي كان عازف طبول لفرقة نيرفانا، ليذهب إلى الأمام يصرخ لفريدي ميركوري الأسطوري «إيو»، في انسجام مع الجمهور. بنفس الطريقة تبادلها باسم المنشد. «إنه يكره ذلك عندما أفعل ذلك، أنا آسف. حسنا، أنا لست آسف،» هوكينز مازحا.

بنفس الطريقة قاموا بأداء أغنية من قبل Bee Gees، على الرغم من أنها ستبقى بلا شك في ذاكرة الجميع وقلبهم، تفسير هوكينز.

استمروا مع الأغاني كل حياتي, تشغيل, عجلات, الحب يموت يونغ, هذا هو نداء, أفضل من أنت, أورورا, قرد وجع وأغلق مع واحدة من أغانيهم الأكثر شعبية: Everlong. في النهاية قال Grohl وداعًا مع الفرقة بأكملها، ورمي القبلات وشكر الجمهور.

توفي عازف الدرامز عن عمر يناهز 50 عامًا، على الرغم من أن السبب لم يتم توضيحه من جانب السلطات. على الرغم من أن هوكينز تناول جرعة زائدة في عام 2001 التي تركته في غيبوبة.

