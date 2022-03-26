الموسيقى الإلكترونية في FEP: هذه هي الطريقة التي يستمر بها الحزب لأكثر «رافرز»

يقام مهرجان نزهة الاستريو (FEP) هذه الأيام في ملعب Briceño 18 للغولف، في بوغوتا. حتى 27 مارس، سيستمتع سكان العاصمة الكولومبية، المحلية والأجنبية، بعودة «عالم مختلف»، حيث سينشر أكثر من 60 فنانًا مواهبهم على مراحل مختلفة.

ولكن هناك واحدة من هذه المساحات التي تلفت انتباه جميع الحاضرين، القبة خلف الأبواب المغلقة التي تومض الأضواء إلى الخارج وقبل كل شيء إيقاع إلكتروني قوي يجذب حتى أكثر الأشخاص عديمي الخبرة في هذا النوع.

فازت هذه الأصوات بمراحل FEP منذ عام 2019، مع عروض تقديمية لفنانين أسطوريين لا يُنسى مثل العدالة أو الإفصاح أو العالم السفلي. هذا العام ستستضيف دي جي هارفي، مارتن غاريإكس، إيلا مينس، خوليو فيكتوريا إنسامبل، من بين آخرين.

«القبة هي المرحلة الخامسة والأكثر خصوصية بين الآخرين لأن بنيتها التحتية ومحتواها هو. إنها حفلة إلكترونية لا تتوقف من 2 في فترة ما بعد الظهر حتى الساعة 5 صباحًا، لذلك بالنسبة لمعظم الحفلات يمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة من الحفلات. قال ميغيل سانتاكولوما، رئيس سد FEP: «هناك أشخاص لا يعيشون المهرجان خارج القبة».

قبة الموسيقى الإلكترونية في نزهة Estéreo. إنفوباي.

وبالمثل، قال إن «التجربة تسعى إلى محاكاة تلك المساحات الموجودة في مهرجانات أخرى في جميع أنحاء العالم، مثل كواتشيلا، غلاستونبري، حيث تلك المساحات من الحفلات المستمرة هي لأننا نعلم أن هناك رافرز لا يريدون التوقف عن الرقص وهذا ما تهدف إليه قبة بودويزر».

والحقيقة هي أن الموسيقى الإلكترونية لعبت دورًا رائدًا في المهرجان منذ بدايته، والدليل على ذلك هو أن أحد أهم فناني هذا النوع سيؤدى يوم السبت؛ إنه كاريبو أو دانيال فيكتور سنايث (اسمه الحقيقي)، وهو موسيقي كندي يصل بأغنية حية أنتجت عرض الصوت، حيث الإيقاع هو بطل الرواية.

«قبل كل شيء، أحب اللحن. أنا لا أصنع موسيقى منفرجة أو مجردة أو من المستحيل الاستماع إليها. ومع ذلك، فإن البوب المفضل لدي هو الذي يحمل شيئًا تخريبًا. أحاول نفس الشيء: شيء يبدو مألوفًا، ولكن فجأة هناك تغيير غير متوقع يجعلك تشعر بالأشياء «، أوضح مؤلف كتاب «لا يمكن الاستغناء عنك» في مقابلة مع El Mundo.

مع كاريبو، الذي سيعرض هذا السبت، ستظهر نينا كرافيز أيضًا على خشبة المسرح يوم الأحد، وهو دي جي روسي أصبح أحد أهم دعاة الموسيقى الإلكترونية على الساحة الدولية. يتميز بعرض أصوات تكنو في جلساته، لكن من المعروف أنه يحب تجربة الغيبوبة والمظاهر الأكثر كلاسيكية لهذا النوع.

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سيكون هناك أيضًا أسطورة electroclash، The Hacker. ميشيل أماتو هو اسمهم الحقيقي وجنبا إلى جنب مع كارولينا هيرفي (ملكة جمال كيتين)، تركوا إرثا في تاريخ الموسيقى الإلكترونية مع أناشيد من المشهد الأوروبي مثل «1982" أو «فرانك سيناترا».

كما وصف FEP، تأثرت موسيقاه بفنانين مثل دوران دوران وجيف ميلز، الذين قاموا بـ «أسلوبهم الخارق للطبيعة، بتغلفه بالكامل في الإلكترونيات».

«تسعى الموسيقى الإلكترونية دائمًا إلى الطليعية ولكن أيضًا الحفلة، السمة الرئيسية للأعمال الإلكترونية هي أنهم رواد الحفلات، وأنهم نشيطون للغاية، وبهذا المعنى، فإن الجوع للبحث عن هذا النوع من المحتوى يحاول البحث عن الملفات الشخصية التي لها طرف، بحيث يكون الشعار من الآن على»، واختتم سانتاكولوما.

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