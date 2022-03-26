COVID-19: بيرو تسجل 335 حالة جديدة و 10 وفيات في الـ 24 ساعة الماضية

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

يستمر فيروس كورونا في الهجوم. تواصل بيرو زيادة عدد الإيجابيات ويمكن ملاحظة ذلك بعد التقرير الأخير الصادر عن وزارة الصحة، والذي أكد حتى الساعة 22:00 مساءً في 24 مارس 2022 ظهور 403 إصابة جديدة COVID-19 في البلاد.

الرقم المذكور يتوافق فقط مع يوم الخميس الماضي وعدد الوفيات في نفس اليوم هو 10 في المجموع.

وفقًا للبيان الصادر عن Minsa وغرفة COVID-19 الظرفية، هناك زيادة في اختبارات التخلص التي تم إجراؤها، إلى جانب الزيادة في الحالات الإيجابية في البلد. هذه هي المعلومات التي تم جمعها من بداية الوباء حتى 24 مارس 2022.

- أخذ عينات من الأشخاص 28 مليون 459,124

- النتائج السلبية 24 مليون 914,786

- الحالات المؤكدة 3 ملايين 544,338

هذا هو وضع #COVID19 في بيرو حتى الساعة 22:00 يوم 24 مارس.

فيما يتعلق بالحالات المؤكدة يوم الأربعاء الماضي، يتم الحصول على المعلومات التالية:

- أخذ عينات من الأشخاص 59 896

- الحالات المؤكدة 335

المستشفى وتعافى

أكدت مينسا أن بيرو في موجة ثالثة وهذا يرجع إلى عدد الإصابات التي تعرضت لها البلاد في الأسابيع الأخيرة. في حالة المرضى في المستشفى، وجد أن هناك ما مجموعه 1393 مريضًا في المستشفى بسبب COVID-19.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من صحة حرجة، فإن الرقم هو 509 في المجموع. هذه موجودة في وحدة العناية المركزة (ICU) مع التهوية الميكانيكية.

بالإضافة إلى ذلك، في التقرير الصادر عن الكيان الصحي الرسمي، تم التحقق من أنه حتى الآن هناك 3 ملايين 576، 470 شخصًا تغلبوا على المرض، وكانوا خرجت من الرعاية الطبية في منشأة صحية أو أكملت فترة من العزلة المنزلية.

رقم آخر يجب مراعاته هو عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم يوم الخميس الماضي، أي ما مجموعه 121.

الوفيات بسبب COVID-19

عدد الوفيات في البلاد حتى الآن هو 212,050 في المجموع وعلى الرغم من عدد الوفيات، تشير التقديرات إلى أن هذه الموجة الثالثة لن وفيات جماعية وتبقى فقط العدوى؛ ومع ذلك، يجب ألا نتخذل حذرنا وأن نستمر في التدابير الصحية من أجل تجنب العدوى.

تحديث حول التطعيم ضد COVID-19 في بيرو

وفقًا لـ MINSA، اعتبارًا من الساعة 17:59 مساءً في 25 مارس 2022، تم تطبيق ما مجموعه 66′436′481 جرعة تم تطبيقها ضد COVID-19.

هذه هي حالة التطعيم ضد #COVID19 في بيرو حتى 5:59 مساءً في 25 مارس.





ومع ذلك، يتم تحصين 12′089′500 بالجرعة المعززة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 69.40٪ في الجرعات المعززة لدى السكان الضعفاء.

وتبين هذه الأرقام أن 43.3 في المائة من عامة السكان يتم تطعيمهم بجرعات معززة.

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