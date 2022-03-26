COVID-19: قائمة لقاحات EsSalud التي ستحضر نهاية هذا الأسبوع لمدة 36 ساعة متتالية

من أجل تشجيع السكان على إكمال مخططات إجازاتهم، نفذت EsSalud حملة لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها. هذه هي «اللقاحات»، وهي نفس تلك التي ستكون متاحة لمدة 36 ساعة متتالية.

سنعرض لك أدناه قائمة هذه المراكز التي ستكون قريبة جدًا منك. وأشار إلى أن الحكومة أرسلت أحكاما جديدة ولذلك من المهم إكمال هذه المخططات.

قائمة بالتطعيمات التي ستحضر 36 ساعة متتالية

* شاطئ ميلر في دومينغو كويتو 225 ارتفاع مستشفى ريباجلياتي، خيسوس ماريا.

* ملعب ضخم على أفينيدا خافيير برادو 7700، آيت فيتارتي.

* سان إيسيدرو لابرادور في الكتلة السابعة من شارع لا كولتورا، سانتا أنيتا.

سيبدأ يوم التلقيح في هذه اللقاحات يوم السبت 26 مارس الساعة 7:00 صباحًا وينتهي يوم الأحد 27 مارس الساعة 7:00 مساءً.

المزيد من مراكز التطعيم

يرجى ملاحظة أن مراكز التطعيم EsSalud الموجودة في ريال فيليبي (كالاو)، بلازا نورتي (لوس أوليفوس)، ألجوفين (لا فيكتوريا)، إستاديو البلدية (سوركويلو)، بوليديبورتيفو (سان بورخا) ومجمع الرياضة البلدية (سان إيسيدرو) ستكون مفتوحة خلال ساعات العمل العادية، أي أيام السبت من الساعة 7:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً وأيام الأحد من من الساعة 7:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.

في حين أن مركز التطعيم في باركي دي لاس لينداس في سان ميغيل سيحضر كلا اليومين من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً، يجب على الأشخاص المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم حمل وثيقة هويتهم الوطنية فقط من أجل التحصين بالجرعة المناسبة بموجب جميع تدابير الأمن البيولوجي.

12 ساعة متتالية من التطعيم لـ AREQUIPA

وفي السياق نفسه وبهدف سد الفجوات في المناطق الداخلية من البلاد، أفادت جيوفانا فالديفيا، رئيسة التحصين في إدارة الصحة الإقليمية، أن مدينة أريكيبا تنضم أيضًا إلى التطعيم من أجل زيادة الوعي واستكمال مخطط التحصين الخاص بها.

«سنطلب من شبكة أريكويبا - كايلوما الصحية زيادة الألوية في كلا المقاطعتين، لأنها هي التي لديها أكبر عدد من السكان للتطعيم. من المحتمل جدًا أن تستمر الأيام 12 ساعة في اليوم».

تجدر الإشارة إلى أنه في مقاطعة أريكويبا لا يزال هناك 61,763 شخصًا فوق 18 عامًا ليتم حقنهم لأول مرة، ويجب على حوالي 90,000 إكمال بيولوجيتهم الثانية ويجب على أكثر من 540,000 إكمال جدولهم الزمني بجرعة معززة.

بينما في Cayloma أكثر من 12,000 نسمة ليس لديهم أي لقاحات، يجب على حوالي 19,000 الذهاب لجرعتها الثانية ويجب على أكثر من 60,000 إكمال لقاحهم الثالث. يوجد في بقية المقاطعات عدد أقل من السكان غير المحميين.

من ناحية أخرى، الأطفال دون سن 175,799 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في المنطقة، و 50٪ لديهم لقاح و 20٪ فقط لديهم مخطط كامل مع البيولوجيين من لقاح فايزر للأطفال.

ما يجب أن تعرفه:

أخبر EsSalud الآباء أنه سيتم تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا 5. بعد أشهر من تلقي الجرعة الثانية. إذا كان لديك COVID-19، يجب أن يكون في غضون 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

«أيضًا، اعتبارًا من يوم السبت 26 مارس، سيتمكن الأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا من تلقي الجرعة الثالثة ضد COVID-19 ″، أوضح EsSalud.