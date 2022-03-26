الكونغرس: تسعى هيئة Avanza País لإلغاء المرسوم الذي ينظم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية

في 25 مارس، قدم بنك Avanza País مشروع قانون لإلغاء لوائح القانون والمرسوم التشريعي و تنظيم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية التي اقترحتها و زارة العمل و النهوض بالعمالة. وقد تم رفع هذا الأمر وتعزيزه من قبل وزير القطاع، بيتسي تشافيز.

مشروع القانون هو 1522/2021-CR. يذكر أن أعضاء الكونغرس الذين يشتركون في المبادرة هم باتريشيا شيرينوس وروسيلي أموروز دولانتو وأليخاندرو إنريكي كابيرو. من ناحية أخرى، يحتوي على توقيعات أعضاء الكونغرس خوسيه دانيال ويليامز زاباتا، أليخاندرو إنريكي كابيرو، ديانا كارولينا غونزاليس، باتريشيا شيرينوس، جيسيكا روريلي أماروس دولانتو وأدريانا توديلا.

ما هو المرسوم الأعلى الذي يقيد قانون القضاء على الخدمات؟

ينظم القانون 29245، بصيغته المعدلة بالمرسوم التشريعي 1038، خدمات الاستعانة بمصادر خارجية. وهذا يعني أنه يحدد الحالات التي يكون فيها الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات مناسبًا ومتطلبات وحقوق والتزامات الشركة الأم وشركة الطرف الثالث. كما يشير إلى العقوبات في حالات التجريد من هذه العقود التجارية.

وبالتالي، فإن ما يفعله هذا المرسوم (DS 001-2022-TR) الصادر عن الحكومة في 24 فبراير 2022 هو تقييد الاستعانة بمصادر خارجية على وجه التحديد الحالات: «للمؤسسات الرئيسية التي يخضع عمالها لنظام العمل للنشاط الخاص، والتي تستعين بمصادر خارجية للأنشطة أو الأعمال المتخصصة، والتي هي جزء من نشاطها الرئيسي، شريطة أن يحدث ذلك مع الحركة المستمرة للعمال من مؤسسات الاستعانة بمصادر خارجية إلى أماكن عملهم أو عملياتهم ».

بالإضافة إلى ذلك، يحدد الحالات التي يتم فيها تشويه الاستعانة بمصادر خارجية، ومحتوى العقود؛ ومفاهيم مثل «الأنشطة أو الأعمال المتخصصة»، يتم تعريف «جوهر الأعمال» وتمت الموافقة على لائحة القانون 29245.

يعتبرونها غير دستورية.

في نفس اليوم الذي تم فيه نشر المرسوم، ذكرت غرفة تجارة ليما (CCL) أنها تقيد وتحد من الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات. ووصفه هذا بأنه انتهاك صارخ لمبدأ التسلسل الهرمي المعياري المنصوص عليه في الدستور السياسي لبيرو.

«ينص DS 001-2022-TR، الذي نتساءل عنه، على أنه لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للأنشطة التي لها هدفها جوهر الأعمال المشار إليها في الغرض المؤسسي للشركة، مما يسمح بـ 180 يومًا للعقود المبرمة بالفعل للامتثال الجديد القواعد التي تفرضها وزارة العمل وتعزيز التوظيف، وإلا، سيتم نقل عمال شركة الاستعانة بمصادر خارجية إلى كشوف رواتب الشركة الرئيسية «، أوضح CCL.

وأشارت أيضا إلى أنهم فوجئوا بالقرار الانفرادي، حيث أن ممثلي الاتحادات النقابية التابعة لرابطات الأعمال ووزارة العمل نفسها اتفقوا في الدورة الاستثنائية لمجلس العمل الوطني، المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير، على أن اقتراح الوزير ينبغي أن أول تصريح إلى لجنة العمل الفنية للجنة CNT لمراجعتها ومناقشتها.

«لقد علمنا أن وزارة الاقتصاد والمالية أعربت عن عدم موافقتها على التغييرات التنظيمية في الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات التي اقترحها الوزير بيتسي شافيز، على الرغم من ذلك، من جانب واحد ومن جانب واحد، تمت الموافقة على الاقتراح من قبل رئاسة مجلس الوزراء (PCM) بناء على طلب الوزير»، قال CCL.

وذكرت المؤسسة أيضًا أن القواعد التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الشركات التي تبرم عقود الاستعانة بمصادر خارجية منصوص عليها بالفعل في القانون 29245، ولا يمكن تقييدها أو تقييدها بموجب لوائح بسيطة.

وحذر الاتحاد من أن «هذه الحقيقة التعسفية ستحفز الشركات المعنية على تقديم مطالب العمل الشعبي أمام القضاء، بالنظر إلى عدم دستورية المرسوم المعني».