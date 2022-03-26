«معقدة وجاهلة»: خافيير لوزانو سحق AMLO و Semarnat لانتقادهم حملة ضد قطار المايا

انتقد الناشط المثير للجدل في حزب العمل الوطني (PAN)، خافيير لوزانو ألاركون، الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) لرد إدارته على المشاهير الذين شاركوا في الحملة ضد قطار المايا.

كجزء من اليوم العالمي للمياه، انضم الممثلون والمغنون إلى حملة وطنية تسمى Sélvame Del Tren، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بين المواطنين والتعبير عن مخاوفهم بشأن تعديل الشريحة 5 من العمل الرائد للإدارة الحالية.

وردا على ذلك، شككت أمانة البيئة والموارد الطبيعية (سيمارنات) في أداء المشاهير الذين شاركوا, يسألون أين وجدوا عندما «بدأ الدمار الحقيقي».

انتقد لوزانو التبعية وأتباع مورينا والرئيس لوبيز أوبرادور (الصورة: تويتر/ @JLozanoA)

من خلال بيان بعنوان أين كان دعاة البيئة الزائفة عندما بدأ الدمار الحقيقي منذ سنوات في جنوب شرق المكسيك? ، أشارت حكومة التحول الرابع (Q4) إلى أن المعلومات التي تنشرها الشخصيات في عالم الأعمال الاستعراضية خاطئة، لأن استنكارها هي حالات بدأت قبل 30 عامًا.

«المنشورات التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية، مع التضليل أو التضليل، والتي تجعل دعاة البيئة الزائفة السكان يعتقدون أن الحكومة تروج للدمار البيئي (...) هي حالات خطيرة مشتركة خلال السنوات الثلاثين الماضية أضرت بالطبيعة في المنطقة الثروة ولم تكن تستحق رفع صوت أولئك الذين يقفون اليوم كمدافعين عن البيئة»، جاء في البيان.

في مواجهة هذا، اندلع خافيير لوزانو ضد التبعية، وأتباع حزب Movimiento Regeneración Nacional (مورينا) (مورينا) والرئيس لوبيز أوبرادور، الذي وصفه بأنه «واعي ذاتي، جاهل وغير مسؤول»، حيث أكد أنه لم ترد أي حكومة أخرى على مظاهرة بهذه الطريقة.

(الصورة: تويتر/ @otero_rj)

لم يكن Panista هو الوحيد الذي رد على البيان، حيث أثار النص انتقادات وسخرية من مئات مستخدمي الإنترنت. كانت هذه هي حالة الممثل جايل غارسيا برنال، الذي أعرب عن أسفه لأن البيان كان «جاهلاً وعدوانيًا».

سخرية مضيف El Pulso de la República، Chumel Torres، أن حكومة AMLO قد بكت في ثلاث سنوات أكثر من فيكتوريا روفو في جميع رواياتها.

(الصورة: تويتر/ @AlejandroZeind)

طلب مستخدم آخر من الوكالة القيام بعملهم، لأنه، كما قال، «لقد أصبحوا مثيرين للشفقة، لم يسبق أن فقدت مصداقيتها من قبل، ولم يحدث ذلك من قبل مبتذلين بشكل صارخ. لا أعرف من يدير هذا الحساب، لكنه بالتأكيد ليس محترفًا».

بينما طلب أحد مستخدمي الإنترنت معرفة مظاهر التأثير البيئي التي ادعت الإدارة أنها تقوم بها، وكذلك إظهار المشاريع التي تقوم بها. «أم أن الالتماس مطلوب من خلال المعهد الوطني للشفافية والوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية (INAI)؟ مع وجود وثائق في متناول اليد ونحن لا نفهم».

التي ردت عليها المؤسسة: يمكن لأي شخص يرغب في ممارسة حقه في الوصول إلى المعلومات القيام بذلك على الصفحة http://plataformadetransparencia.org.mx».

(الصورة: تويتر/ @PabloMontanoB)

«إنه لأمر رجعي أن نقول إن شخصًا ما ليس له الحق في الدفاع عن الحاضر لأنه لم يدافع عن الماضي. لم يفت الأوان أبدًا للاستيقاظ والتصرف! سوف يزن كل من يزنك «و» 1.- يا لها من لغة مثيرة للشفقة ومنخفضة المستوى لك. 2 .- هل لديك بالفعل دراسة التأثير البيئي جاهزة؟ 3.- هل تعرف ما هي ميكانيكا التربة؟» , كانت تعليقات أخرى.

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