اشتباكات وأعلام حمراء، مخاطر تشيكو بيريز في سباق الجائزة الكبرى السعودي

بعد حصوله على مؤهل تاريخي في سباق الجائزة الكبرى السعودي في نسخته 2022، سيبدأ سيرجيو بيريز من المركز الأول في الشبكة لسباق الأحد. في حلبة جدة التي وصفت بأنها ليست مثالية على وجه التحديد للتجاوزات (هذا العام هو الثاني له في التقويم)، ترجع مخاطر المتسابق المكسيكي إلى الحوادث المستمرة التي تحدث بين الجدران الضيقة وحدود المسار.

على سبيل المثال، جلسة اليوم. انقطع النشاط مرتين بسبب وجود أعلام حمراء نتيجة اصطدامات نيكولاس لطيفة دي ويليامز وميك شوماخر دي هاس. الكندي خلال Q1 والألمانية في Q2. هذا الأخير مع ضربة قوية جدا التي ولدت عدم اليقين كبيرة حول حالته الصحية. و أخيرا تأكدت رفاهيته, و لكن كان لا بد من نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.

يحتفل مسار جدة بعامه الثاني في تقويم الفورمولا 1. اللفات عالية السرعة والجدران كحدود تعني أن الدراجين يهتمون ويهتمون بشكل خاص في تطوير اللفات. وقد قال تشيكو نفسه في أكثر من مناسبة أن عطلة نهاية الأسبوع هذه هي واحدة من أصعب موسم من الفئة الأولى من رياضة السيارات.

تحطم ميك شوماخر في الربع الثاني من التأهل في سباق الجائزة الكبرى السعودي. الصورة: @F1

في عام 2021، اضطر السائق المكسيكي البالغ من العمر 32 عامًا إلى مغادرة سباق الجائزة الكبرى بعد أن لعب دور البطولة في اشتباك مع سيارة أخرى في اللفة 15 من السباق، بسبب المساحة المحدودة و الازدحام الذي تم إنشاؤه مباشرة بعد إعادة إطلاق السباق (أيضا بسبب حادث آخر). لم يسمح الضرر الذي لحق بـ RB16B بالاستمرار في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

أما بالنسبة للعواقب المباشرة، فهذا يعني الابتعاد عن الكفاح من أجل المركز الثالث في كأس العالم الذي كان يحمله في ذلك الوقت مع الفنلندي فالتيري بوتاس دي مرسيدس. انتهت النتيجة مع زميل هاميلتون السابق الآن في المركز الثالث في السباق. فاز لويس بالجائزة الكبرى وفي المركز الثاني كان ماكس فيرستابن.

«كان سباق الموسم الماضي مجنونًا، إنها دائرة متطلبة للغاية وستكون أكثر من ذلك مع السيارات الجديدة. لسوء الحظ، لم أنهي السباق في عام 2021، لذلك أريد أن أقوم بسباق نظيف وإظهار الإمكانات الكاملة لهذه السيارة «، قال بيريز قبل تحقيق سباق الجائزة الكبرى الحالي.

بقي سيرجيو بيريز يحلل الاشتباك الذي تركه خارج سباق الجائزة الكبرى السعودي في عام 2021. (الصورة: تويتر/ @F1)

ما فعله بيريز يوم السبت 26 مارس سيسجل في التاريخ ليس فقط في مسيرته المهنية، ولكن أيضًا في الرياضة المكسيكية. بدايته من مقدمة الشبكة للسباق ستمثل المرة الأولى التي يقوم فيها سائق الأزتك بذلك.

أوقف El Tapatio المؤقت عند 1:28 .200، أسرع بـ 0.025 ثانية فقط من تشارلز لوكليرك من فيراري الذي احتل المركز الثاني. أكمل كارلوس ساينز جونيور المنصة بعد عبور خط النهاية 0.202 لاحقًا.

«استغرق الأمر مني بضعة سباقات. لقد كان مذهلاً. يمكنني القيام بألف لفة ولا أعتقد أنني أستطيع التغلب على تلك التي فعلتها، كانت مثيرة. لم نكن نتوقع الكثير مقارنة بسيارة فيراريس، ولم نركز على السباق، لكننا نأمل في الاستمرار على هذا النحو غدا».

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