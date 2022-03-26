سيتحدى دفاع كارلوس ماتوس المدعين العامين من القضية

منذ يوم الجمعة 25 مارس، رجل الأعمال، كارلوس ماتوس، لديه فريق جديد من المحامين. الخطوة الأولى التي سيتم اتخاذها للدفاع عن الممثل القانوني السابق لشركة هيونداي هي تحدي المدعين العامين الذين يجرون التحقيق ضد موكله، لرشاوى المليونير التي دفعها لقضاة الجمهورية للاستفادة من القرارات القضائية.

أعلن المحامي عمر خوان كارلوس سواريز، المدافع عن ماتوس، أنه سيطعن في المدعين العامين دانيال هيرنانديز وألفارو بيتانكورت، على أساس أنه لا يتم تقديم أي ضمانات للعملية بعد أن أصبح معروفًا أنه سيتم إجراء تحقيق جديد ضد الأفراد السبعة الذين شارك في التفاوض بشأن الاتفاقات المسبقة المحبطة.

مع هذه الخطوة، سيوقف ماتوس المحاكمة ضده، وهو موقف حذره فرانسيسكو برناتي، ممثل الضحايا الذين هم في هذه القضية الفرع القضائي، لأنه وفقًا لرواياته، فإن العملية ستمنع في أكتوبر وأن الضرر في تلك القضية سيكون غير قابل للإصلاح.

من المهم إنقاذ أن المدعي العام فتح تحقيقين ضد ماتوس. الأول هو الذي يجري التقدم في المحكمة 30 لدفع رشاوى للقاضي السابق رينالدو هويرتاس، الذي فصلت من قبل اللجنة الوطنية للانضباط القضائي لمدة 15 عاما، لجرائم الإنترنت والرشوة.

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بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق مع ماتوس أمام محكمة المعرفة الحادية عشرة لجريمة الرشوة بسبب رشوة القاضي المدني السابق ليجيا ديل كارمن هيرنانديز، الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 شهرًا و 18 يومًا، للحكم لصالحه وضمان ملكية حقوق توزيع العلامة التجارية لشركة هيونداي. يتم وصف هذه العملية، وفقًا لبرنيت، في 18 أبريل 2023.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التحقيق مع رجل الأعمال منذ عام 2016 عندما قطع المكتب الرئيسي لشركة هيونداي في كوريا العلاقات بعد 25 عامًا مع شركة السيارات في كولومبيا، والتي كان ممثلها على الأراضي الوطنية. خاض رجل الأعمال معركة قانونية تم فيها تحذير المخالفات بعد فترة وجيزة، وهو ما أكده هو نفسه في جلسات استماع علنية هذا العام، بعد تسليمه من إسبانيا.

وبالنسبة لمكتب المدعي العام، لم يكن لعمل رجل الأعمال أي غرض سوى توجيه الدعوى التي رفعتها شركة هيونداي كولومبيا أوتوموتريز إس. ضد شركة هيونداي موتور التابعة لجمهورية كوريا إلى شركة معينة وبالتالي تأخير القضية أكثر من ذلك.

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بدأت العملية القضائية لماتوس عندما كان يقيم في إسبانيا. بقي رجل الأعمال لعدة سنوات في الدولة الأوروبية لأنه يحمل جنسية ذلك البلد. ومع ذلك، لم يكن هذا عائقا أمام مكتب الادعاء للمضي قدما في عملية التحقيق التي يقوم بها. طلب نظام العدالة الكولومبي ممثل هيونداي السابق في كولومبيا في أكثر من مناسبة. حتى أن السلطات طلبت عقد جلسات استماع افتراضية، لكنه لم يظهر قط، لذلك قرر الادعاء المضي قدمًا في الملف.

من جانبه، قال المحامي سواريز إن مصلحة كارلوس ماتوس هي أن العملية يجب أن تختتم في أقرب وقت ممكن وأنه لا ينبغي تأجيلها بعد الآن، لكنه يشعر أنه لن تكون هناك ضمانات للتحقيق الذي سيتم إجراؤه قريبًا. كما أشار إلى أن موكله يعتزم الاعتراف بمسؤوليته في تحقيق هيونداي وأن الإنصاف الاقتصادي يتم تنفيذه وأن ماتوس سيحصل بالتالي على تخفيف العقوبة.

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