البرازيل: ذكرت ابنة الرئيس السابق ميشيل تيمر أنها تعرضت للاغتصاب

كشفت لوسيانا تيمر، الابنة الكبرى للرئيس البرازيلي السابق مايكل تيمر (20016-2018)، يوم السبت أنها تعرضت للاغتصاب قبل سنوات بعد عملية سطو مسلح، لكنها أشارت إلى أنها لم تقل أي شيء خوفا من فضح نفسها وعائلتها.

قال تيمر خلال مقابلة مع منصة مينا المرتبطة بمزود خدمة الإنترنت: «كان عمري 27 عامًا، وكنت قد تركت مؤخرًا منصب المفوض في مركز شرطة نسائي، والشيء الأكثر طبيعية في العالم هو تقديم الشكوى، لكنني لم أفعل ذلك». UOL.

«اعتقدت أنهم لن يجدوه أبدًا، لذلك قلت لنفسي،» لماذا فضح نفسي؟ واضاف «كما لو ان حقيقة انني كنت ضحية للعنف الجنسي فضحتني».

في ذلك الوقت، كشفت المحامية، التي تبلغ من العمر الآن 53 عامًا، عن الحدث المأساوي لزوجها وأخواتها وبعد ذلك لأطفالها، لذلك كانت الحقائق معروفة فقط في بيئة عائلية مغلقة للغاية، والتي تعتبرها اليوم «غبية».

«العنف الجنسي يتخلل مجتمعنا. هذه هي الجريمة الوحيدة التي تخجل فيها الضحية من تعرضها، وهو أمر سخيف».

وتعتبر لوسيانا تيمر، التي تدير اليوم مؤسسة تساعد الأطفال والمراهقين ضحايا الاستغلال الجنسي، أنه من الضروري الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، لأن الصمت «يديم» هذه الانتهاكات.

«نحن بحاجة إلى التحدث لمعرفة أننا لسنا وحدنا. وطالما اننا لا نكسر الصمت فان هذا الواقع سيبقى قائما».

وفقًا لمنتدى السلامة العامة البرازيلي، تم اغتصاب ما لا يقل عن 56,098 امرأة في عام 2021 في البرازيل، بزيادة قدرها 3.7٪ مقارنة بعام 2020، مما يعني أن المرأة تعرضت للاعتداء الجنسي كل 10 دقائق.

لوسيانا تيمر هي الابنة الكبرى للرئيس البرازيلي السابق ميشيل تيمر (رويترز/ويسلي مارسيلينو/صورة ملف)

المحامي هو الأكبر من بين الأطفال الخمسة للرئيس السابق تيمر، الذي تولى منصبه كرئيس للدولة البرازيلية في أغسطس 2016، بعد إقالة ديلما روسيف، المتهم بارتكاب مخالفات مالية مزعومة لتغيير الحسابات العامة في محاكمة العزل.

مع معلومات من EFE

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