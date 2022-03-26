الكلبات والذئاب والعصابات «يرسلون أطفالهم» إلى الحضانة

Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

منذ سنوات عديدة، وخاصة في الشعوب المعزولة جدًا في العالم الحديث وبدون اتصال أو موارد، يمكن لبعض النساء، اللواتي لديهن بصمة نفسية قوية لرغبة الأم، أن يمررن بـ «حمل نفسي» وهو ما يحدث عندما تعتقد تلك المرأة أنها حامل، بدون حقًا الحمل، وتقديم الأعراض والعلامات الموضوعية الخاصة بالحمل.

يمثل الحمل النفسي أو «الحمل الشبح» أحد أكثر الظروف نقاشًا في مجال علم النفس. تعتبر متلازمة غريبة بسبب انخفاض انتشارها، وهو ما يقرب من 0.005٪ من النساء الحوامل. حاليا، في البشر فحص بالموجات فوق الصوتية في الوقت المحدد، يمكن أن يفسد أي خيال من الحمل.

أي شخص يعيش مع كلب، أو بشكل أكثر تحديدًا مع كلب، يعرف وجود ظاهرة مماثلة مع علامات الحمل التي تحدث بعد شهرين من نهاية كل حرارة عقيمة. مثل هذا «الحمل النفسي» في الكلب ليس الحمل ولا هو نفسي.

إنه ليس «حملًا» لأنه، في عالم الحيوانات، عندما نريد تحديد حالة الحمل، نتحدث بوضوح عن الحمل. كما أنها ليست «نفسية» لأن مثل هذا التأهيل من شأنه أن يعني معرفة الكلب السابقة بقوتها على الحمل وتوليد الحمل، وهو أمر غير ممكن بشكل عقلاني للغاية.

الكلاب التي ليست أكثر من الذئاب المتحضرة، أحفاد تلك الذئاب الذين يدخلون الحرارة مرة واحدة في السنة والذين، نأمل وفي عام جيد أن يصبحوا حاملين ويصلون إلى ولادة سعيدة مرة واحدة في السنة (رويترز)

والحقيقة هي أن هذه الظاهرة، التي غالبا ما تعتبر مرضا، ليست مرضا بل عملية فسيولوجية، وهي صورة طبيعية تماما تمر بها جميع الكلاب الإناث عندما لا تكون حاملا.

الكلاب التي ليست أكثر من الذئاب المتحضرة، أحفاد تلك الذئاب الذين يدخلون الحرارة مرة واحدة في السنة والذين، نأمل وفي سنة جيدة أن تصبح حاملا وتصل إلى ولادة سعيدة مرة واحدة في السنة.

الذئاب التي لا تصبح حاملاً، بسبب سلوك القطيع، من خلال ظاهرة تسمى الإيثار البيولوجي، تعاني من تعديلات هرمونية وبالتالي جسدية، على غرار الحمل، وتضخم بطنها، وثديها محملة بالحليب، وباستثناء الاختلافات الصغيرة في السلوك، كل شيء يحدث كما لو كان لديهم كلاب، على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها حقًا. كل هذا يتم حتى يتمكن أولئك الذين ليس لديهم كلاب، لسبب أو لآخر، من العمل في تضامن ومساعدة الأمهات الحقيقيات من خلال العمل كممرضات، في تربية الخس.

يحدث «الحمل الكاذب أو الكاذب» في جميع الكلاب التي ليس لها ذرية وليست مرضًا بل عملية فسيولوجية، طبيعية تمامًا (رويترز)

هذه هي الطريقة التي يتم بها تشكيل «حضانة جرو» حقيقية يتم فيها تربية الأطفال معًا من قبل جميع الإناث. وقد ورثت الكلاب الإناث هذه الجودة. الفرق مع الذئاب هو أنه، لأنهم لا يعيشون في قطيع هزلي حقيقي، وإلى جانب ذلك يتم التحكم في قدرتها الإنجابية من قبل البشر.

وتسمى هذه الظاهرة في الكلاب الإناث «الحمل الكاذب أو الزائفة»، فإنه يحدث في جميع الكلاب الإناث التي ليس لديها ذرية وليس مرضا ولكن عملية فسيولوجية، طبيعية تماما. إذا أردنا تجنب ذلك، فهناك طريقتان متبقتان: إما أن الكلب لديه عجل أو نخصها ولن تدخل في الحرارة مرة أخرى، وبالتالي لن تكون قادرة على الحمل أو الحمل الكاذب. لذلك فإن الحمل الكاذب هو عملية الإيثار البيولوجي التي أخذها البشر لمرض يحاول تصحيحه بدلاً من فهمه والإعجاب به...

*الدكتور خوان إنريكي روميرو @drromerook هو طبيب بيطري. متخصص في التعليم الجامعي. درجة الماجستير في علم النفس المناعي uroendocrinology. المدير السابق لمستشفى مدرسة الحيوانات الصغيرة (UNLPAM). أستاذ جامعي في العديد من الجامعات الأرجنتينية. محاضر دولي.

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