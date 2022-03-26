أنتورو هومالا: فرص خروجه من السجن أو العفو عنه من قبل بيدرو كاستيلو

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

و بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإعادة إصدار العفو الذي منحه بيدرو بابلو كوزينسكي إلى ألبرتو فوجيموري, أنتورو هومالا تاسو، شقيق الرئيس السابق أولانتا هومالا المسجون من قبل Andahuaylazo, لم يفقد الأمل في إطلاق سراحه من السجن قريبا وكتب رسالة إلى منفذ إعلامي يشرح أسباب إطلاق سراحه.

في عام 2009، حكم على الزعيم العرقي في البداية بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاستيلاء على مركز شرطة أنداهوايلاس في عام 2005، مما أدى إلى وفاة أربعة من رجال الشرطة. ومع ذلك، استأنف دفاعه الحكم ونجح في تغيير جريمة القتل المؤهل، التي اتهم بها، إلى جريمة القتل البسيطة. وهكذا تم تخفيض عقوبته إلى 19 عامًا، لذلك يجب إطلاق سراحه من السجن في يناير 2024.

اليوم سيكون لدى أنتورو هومالا طريقتان للخروج من سجن أنكون الثاني قبل عام 2024. ويجادل في رسالته إلى إكسيتوسا بأنه كان سيقضي بالفعل مدة عقوبته بتهمة الفداء (استحقاق السجن) بسبب عدة أشهر من العمل والتعليم الذي قام به في السجن. والطريقة الأخرى هي أن يمنحه رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، عفوًا ، كما وعد في أبريل 2021، بينما كان لا يزال يترشح للرئاسة.

للحصول على مزايا السجن

بالنسبة لأنتورو هومالا، «يحق له الحرية في العقاب الذي يخدم مع الخلاص» ويرى أنه حتى الآن لديه «السجن الزائد لمدة ستة أشهر». وقال «اننى، لذلك، شخص مختطف من الدولة عبر MINJUS/INPE».

تحدث إنفوباي مع المحامي فلاديمير باديلا أليغري، وهو عضو في باديلا وتشانغ أبوغادوس، الذي أوضح أنه، كقاعدة عامة، «يجب على كل من أدين بجريمة أن يقضي الحكم» الذي حكم عليه به. بيد أنه أشار إلى أن «الغرض من العقوبة هو إعادة التواصل الاجتماعي». لذلك، إذا نجح المرء في إثبات أنه في الوقت الذي انقضى قد حقق الغرض من الحكم، يمكن إطلاق سراحه في وقت سابق.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح أن قضاء العقوبة (في وقت أقل مما يمليه الحكم) هو سلطة للقاضي، وليس حقا للشخص المحكوم عليه.

«يمكن للمرء أن يعمل أو يدرس (داخل السجن)، ولكن تقارير اللجنة التي تقيم داخل السجن يمكن أن تكون سلبية. وهذا هو، ربما تكون قد عملت، ولكن لديك، على سبيل المثال، صراعات التكيف وتبقى خطرا».

«لا يتعلق الأمر ببيع وظيفتك من أجل الحرية، ما يهم هو إعادة التواصل الاجتماعي. التعليم والعمل وسيلة لذلك».

وأشار إلى أن هناك جرائم، مثل الجريمة المنظمة، لا تشمل استحقاقات السجن وأن الشخص المسؤول عن يشهد على إعادة توطين السجين في المجتمع هو فريق تقني متعدد التخصصات من المعهد الوطني للإنبي (مع علماء النفس، والأخصائيين الاجتماعيين، وما إلى ذلك) يقوم بإعداد تقرير يشار إليه القاضي الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تطبيق الاستحقاق الذي يمكن أن يطلق سراح الشخص المسجون أم لا.

والعفو؟

على الرغم من أن بيدرو كاستيلو، كمرشح، وعد بأنه سيعفو عن أنتورو هومالا؛ في سبتمبر 2021، وزير العدل آنذاك، Aníbal Torres، أكد أن العفو عن الزعيم العرقي chacerist لن يكون قابلاً للتطبيق لأن الجريمة التي حكم عليه بها لن تسمح له الوصول إلى نعمة رئاسية.

«وفقا للقانون، للجريمة التي حكم عليه من أجلها غير ممكنة. ربما كانت الحملة عرضت، ربما كانت تلك هي النية، ولكن الآن علينا أن ننظر في الإمكانية الدستورية والقانونية لهذا الوضع»، قال توريس في ذلك الوقت.

في هذا الصدد، أشار المحامي فلاديمير باديلا إلى أن «العفو هو هيئة تدريس رئاسية، متخلفة عن النظام الملكي عندما قرر الملك، سبحانه وتعالى، من أعطى الحرية».

ومع ذلك، رأى أنه على الرغم من أنها سلطة رئاسية من الناحية القانونية، لا يمكن لرئيس الدولة أن يتجاهل القانون الدولي الذي ينص، على سبيل المثال، على أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار للحصول على نعمة رئاسية.

وأضاف أن العفو الأكثر قبولا في المذهب هو العفو المقدم لأسباب إنسانية، عندما يكون الشخص المسجون مريضا ميؤوس من شفائه.

لهذا السبب، في حالة أنتورو هومالا، الذي لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية، يمكن أن يحصل على عفو إذا ثبت أنه يعاني من مرض عضال، ولكن «ليس كخدمة سياسية».

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