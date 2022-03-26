تخطط AMLO لاستخدام «جسر الأشباح» في كويرنافاكا: «لن يكون نصب تذكاري للفساد»

خلال زيارته لولاية موريلوس، تحدث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) عن خططه لإعادة تأهيل «جسر أباتلاكو سيئ السمعة» واحتمال بناء 2,000 منزل Infonavit في المنطقة، لأنه «لن يكون نصب تذكاري للفساد».

في مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق مع 37 ثانية، أوضح AMLO نواياه في استخدام «جسر الأشباح»، كما سماه الرئيس، الموجود على حدود Temixco و Cuernavaca لأنه وفقًا له، فإنه لا يؤدي إلى أي مكان.

بدأ العمل في عام 2011 في فترة فيليبي كالديرون التي استمرت ست سنوات، بتشجيع من الحاكم آنذاك، غراكو راميريز، كجزء من خطة لربط أجزاء مهمة من المدن بالممرات الرئيسية. ومع ذلك، وفقا لوسائل الإعلام موريلوس، يؤدي الطريق إلى تلة غير مأهولة.

بعد مشاكل في الاستمرار في العمل وزيادة الأسعار، تمت إضافة أنه في عام 2014، وفقًا لصحيفة El Diario de Morelos، أكد التدقيق الأعلى للاتحاد أنه لا يوجد حق الطريق ولا دراسات المظاهر البيئية المتاحة.

فيديو للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (الصورة: Twitter/ @lopezobrador_)

في عام 2017، خلال فترة ولاية إنريكي بينيا نييتو التي استمرت ست سنوات، تم السعي لمواصلة العمل، لكنها لم تستمر. في عامي 2020 و 2021، تم أيضًا ذكر خطط للوصول إلى نهايتها، ولكن لم يتم تنفيذها أبدًا.

وبالمثل، تم إعداد عريضة في عام 2019 من خلال Change.org لتفعيل الجسر، لأنه على الرغم من القدرة على استخدامه «لم يتم تمكينه لصالح أي شخص لأنه لا يؤدي إلى أي مكان».

وقال الرئيس في الفيديو «إنه جسر تم بناؤه لربط جزء من الطريق السريع كويرنافاكا إلى أكابولكو، إلى الطريق السريع ديل سول، مع هذه المنطقة من كويرنافاكا».

وفقا لما قاله AMLO، تم بناء القسم على أساس اتفاق مع وكالة العقارات Casas GEO، والتي «كسرت الوكالة العقارية وترك الجسر».

أعطى AMLO صباحه من ولاية موريلوس (الصورة: Cuartoscuro)

وأوضح أنه لا يؤدي إلى أي مكان، «لا يتواصل مع الناس لأنه لا يوجد سكن»، وقال الرئيس التنفيذي، الذي كان على الجسر. واكد ان العمل يكلف حوالى 600 مليون بيزو «وفقا للبيانات الرسمية».

ومضى يقول إنه كان المال العام، «ثم سنستخدم هذا العمل ومعنى لأنه سيكون من عدم الكفاءة من جانبنا أن نترك هذا عند هذا النحو. مثل نصب تذكاري للفساد».

لهذا، أكد أنه يجب إضافة الرياضة والإسكان في المنطقة. «تم تصميمه لـ 40 ألف منزل»، لكنه لم يكن قابلاً للتطبيق بسبب نقص المياه في المدينة. «يجب أن نعتني بالمياه والموارد الأخرى الضرورية».

بدأ بناء الجسر في فترة ست سنوات من كالديرون واستمر في ذلك في بينيا نييتو، لكنه لم يدخل حيز الاستخدام (EFE/Esteban Biba/Archive)

وتحدث عن تحديد ما لا يقل عن 2000 منزل بمجرد تسوية الأمور مع البنك، لأن الأرض تركت تحت تصرفه؛ «هذه هي الخطة»، خلص لوبيز أوبرادور.

بسبب نشر الفيديو، تعرض الرئيس لانتقادات من قبل العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين علقوا بأنه يجب أن يركز على إنهاء أعمال حكومته أولاً.

وعلق أحد المستخدمين على تويتر، في إشارة إلى مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA): «أنهي أولاً ما قمت بتسليمه بالأكاذيب ونشرت عقود ونفقات عملك غير القابل للاستخدام».

كتب آخر «الرئيس @lopezobrador_، أقترح البدء بأكبر مشروع اختلاس وغير مكتمل عند افتتاحه، AIFA». كان هناك أيضًا أولئك الذين أشادوا بالمبادرة، مجدعين أن «إصلاح حماقة الأعمال غير المكتملة التي خلفتها المعارضة البائسة دائمًا».

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