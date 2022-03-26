سقطت جريمة قتل نسائية مزعومة من أتينا، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قُتلت في إيكاتيبيك

اعتقلت شرطة البلدية في إيكاتيبيك جريمة قتل نسائية مزعومة لقاصر في ولاية المكسيك.

وقعت الأحداث في 6 مارس في بلدية الكيان في وحدة الإسكان Fovissste خوسيه ماريا موريلوس واي بافون. تم تحديد الشخص المسؤول باسم خوسيه مانويل «N».

كان سكان وحدة الإسكان هم الذين عثروا على جثة القاصر، أثينا، ونشروا عدة مجموعات بحث للعثور على الشخص المسؤول، الذي فر من المكان.

تم العثور على جثة القاصر خلف المبنى 92، بالقرب من المكان الذي أقام فيه الضحية. و وفقا لل تقارير الأولية لل سلطات, يقال إن الفتاة قتلت في نفس اليوم الذي عثر فيه الجيران على جثتها.

وقد شوهدت آخر مرة في ذلك اليوم عندما غادرت الشقة التي كانت تعيش فيها في الساعة الخامسة مساءً، وبعد ذلك بساعتين، أفاد سكان الوحدة بأنها تعرضت للضرب على يد رجل، ولذلك أبلغوا السلطات بذلك.

قُتلت الفتاة في ملعب الوحدة (الصورة: خاص)

وفي هذا الصدد، نشر رئيس بلدية إيكاتيبيك، فرناندو فيلشيس، مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية هنأ فيه السلطات على اعتقال الجاني المزعوم، الذي فر، حسب الشهود، بالقفز على أسطح المباني المحيطة.

وقال فيلشيس «أريد أن أهنئ العناصر، الفريق الخاص الذي عهد إليه بهذه المهمة من أجل التمكن من التقاط هذا الموضوع المتعلق بجريمة القتل هذه أو من المحتمل أن يكون مسؤولاً عن جريمة القتل».

وفقًا للتقارير، تم القبض على جوسوه مانويل «N» بعد ظهر يوم 25 مارس في مستعمرة غوادالوبي فيكتوريا بزعم الاعتداء على العديد من الأشخاص بسلاح ناري.

وفي أعقاب هذه الحوادث واستنكار سكان المستعمرة، أنشأت الشرطة عملية لتحديد موقعهم واعتقالهم.

كما أكد فيلشيس التزامه بمواصلة توحيد الجهود مع السلطات للحفاظ على الأمن في الكيان: «إنها مهمة مهمة، أردنا العمل أكثر على التنسيق المهم مع المؤسسات المختلفة. أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك (...) بمبدأ القدرة على إظهار المجتمع كما نفعل».

(الصورة: AP)

و بالمثل, صدر أمر التوقيف الثاني ضد أندريس فيلومينو ميندوزا سيليس, المعروف باسم قتل الإناث المتسلسل لأتيزابان, لحرمانها من حياة روبيسيلا غاليغوس في 20 يوليو 2019.

روبيسيلا غاليغوس هي واحدة من ستة ضحايا تم التعرف عليهم من خلال اختبارات الحمض النووي بعد اكتشاف أكثر من 4300 بقايا هيكلية في منزل قتل الإناث،

وعلى الرغم من أنه قد حكم عليه بالفعل بالسجن مدى الحياة، فإن العمليات مستمرة في تحديد ما لا يقل عن 19 ضحية أخرى يعاقب عليها.

ومع ذلك، لا تزال إيكاتيبيك واحدة من البلديات في البلد بأكمله مع أكبر عدد من مبيدات الإناث. لهذا السبب، في 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، عقدت عمليات تعبئة في إيكاتيبيك للمطالبة بالعدالة لضحايا قتل الإناث والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الكيان.

بالإضافة إلى ذلك، كان Edomex تحت التنبيه بين الجنسين منذ عام 2015، حيث تم تسجيل 8 حالات في عام 2021 فقط في ترسيم الحدود ومن 992 عملية قتل نسائية مسجلة في جميع أنحاء البلاد، في ولاية المكسيك. تم تسجيل 132.

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