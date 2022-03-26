أليخاندرو مارين يطلب ضبط النفس في حالة وفاة تايلور هوكينز بسبب جرعة زائدة

بعد وفاة تايلور هوكينز، عازف الدرامز من فرقة Foo Fighters، تم تأكيد ذلك، تتحدث الشبكات الاجتماعية عن سبب محتمل للوفاة وجرعة زائدة مرتبطة بتعاطي المخدرات.

بالنظر إلى ذلك، وصف الصحفي الموسيقي الشهير أليخاندرو مارين ضبط النفس وكتب على حسابه على تويتر: «الآن لا تبدأ في إلقاء اللوم على البلاد لأن تايلور ماتت في كولومبيا إذا ماتت بسبب جرعة زائدة، فلا تكن غبيًا جدًا».

في الوقت الحالي، من المعروف أن مختبر SIJIN والباحثين ينتقلون إلى فندق Casa Medina حيث تقيم الفرقة.

أكدت الفرقة في بيان وفاة الموسيقار البالغ من العمر 50 عامًا:

«إن عائلة Foo Fighters مدمرة بسبب الخسارة المأساوية وغير المتوقعة لحبيبنا تايلور هوكينز. سوف تعيش روحهم الموسيقية وضحكهم المعدي معنا إلى الأبد»، يبدأ بيان Foo Fighters. «نرسل تعازينا لزوجته وأطفاله وأقاربه، ونطلب معاملة خصوصيتهم بأقصى قدر من الاحترام في هذا الوقت الصعب الذي لا يمكن تصوره».

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