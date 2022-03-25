يستعرض Zelenski فضائل وأوجه القصور في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الأزمة

مكتب التحرير الدولي, 25 مارس الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي هو لاعب رئيسي في الدفاع عن أوكرانيا وأخلاقيات مواطنيها أيضًا بسبب خطاباته عبر الشبكات الاجتماعية وكبار الشخصيات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم. كان زيلينسكي يرتدي دائما قميصا أخضر للجيش، فضيلة العثور على الرسالة الصحيحة لكل منتدى، كما أظهر مرة أخرى هذا الصباح عندما تحدث عن طريق الفيديو أمام قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في بروكسل. وقال لهم إن العقوبات المفروضة على روسيا جاءت «متأخرة بعض الشيء»، على الرغم من أنه أنهى خطابه بقوله إن بلاده «تؤمن بالاتحاد الأوروبي». «لقد وافقت على العقوبات. نحن ممتنون. هذه خطوات قوية. لكن الوقت كان متأخرًا بعض الشيء. وقال زيلينسكي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي «لان روسيا لو كانت وقائية لما ذهبت الى الحرب». بعد شهر الغزو، أرسل زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: «خلال هذا الشهر قارنت هذه العوالم. رأيت من يستحق ماذا. ورأيت أن أوكرانيا يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب». لكن حداثة خطاب زيلينسكي هي المراجعة التي قدمها لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع اهتمام خاص بالمجر، التي طلب منه رئيس وزرائها فيكتور أوربان أن يتذكر اللحظات المأساوية في حياته وأن يقرر من هو: Orban ونصب الأحذية في بودابست «المجر... أريد أن أتوقف هنا وأن أكون صادقًا. مرة واحدة وإلى الأبد. عليك أن تقرر مع من أنت. أنت دولة ذات سيادة. لقد زرت بودابست. أنا أحب مدينتك. لقد كنت عدة مرات، مدينة جميلة للغاية ومضيافة للغاية. والناس، أيضا. لقد مررت بلحظات مأساوية في حياتك. زرت الكورنيش الخاص بهم. رأيت هذا النصب التذكاري... أحذية على ضفة نهر الدانوب. حول القتل الجماعي. كنت هناك مع عائلتي». «اسمع يا فيكتور، هل تعرف ما يحدث في ماريوبول؟» (زيلينسكي) يسأله «من فضلك، إذا استطعت، انتقل إلى الممشى الخاص بك. انظر إلى تلك الأحذية. سترى كيف يمكن أن تحدث جرائم القتل الجماعي مرة أخرى في عالم اليوم. وهذا ما تفعله روسيا. نفس الأحذية. هناك نفس الأشخاص في ماريوبول. الكبار والأطفال. الأجداد. وهناك الآلاف منهم. وهؤلاء الالاف قد اختفوا». «وأنت تشك في فرض عقوبات أم لا؟ وأنت تشك في السماح للأسلحة بالمرور أم لا؟ وهل تشك في التجارة مع روسيا أم لا؟ ليس هناك وقت للتردد. حان الوقت لاتخاذ قرار الآن. نحن نؤمن بك. نحن بحاجة إلى دعمكم. نحن نؤمن بشعبك». يقع نصب الأحذية التذكاري في بودابست على حافة نهر الدانوب. إنه عمل فني يهدف إلى تذكر الهمجية التي حدثت في المدينة خلال الحرب العالمية الثانية. تم تقييد يهود الحي اليهودي في بودابست في أزواج، وبعد إطلاق النار على أحدهم، تم إلقاؤهم في النهر. يهدف صف الأحذية إلى تذكير هؤلاء الأشخاص، كما لو أنهم لم يختفوا، كما لو كانت أحذيتهم لا تزال تنتظر أصحابها للخروج من الماء مرة أخرى بعد الاستحمام. وبقية البلدان... لـ Zelenski «ليتوانيا معنا» «لاتفيا معنا» «إستونيا معنا» «بولندا معنا» «فرنسا - إيمانويل، أعتقد حقا أنه معنا» «سلوفينيا معنا» «سلوفاكيا هل أنت معنا» «جمهورية التشيك معنا» «رومانيا تعرف ما هي الكرامة وستكون معنا في اللحظة الحاسمة» «بلغاريا معنا» «اليونان، على ما أعتقد، معنا» «ألمانيا... متأخرة قليلاً.» «نعتقد أن ألمانيا ستكون معنا أيضًا في اللحظة الحاسمة» «البرتغال، حسنا، تقريبا...» «كرواتيا معنا» «السويد: يجب أن يكون الأصفر والأزرق معًا دائمًا» «فنلندا، أعلم أنك معنا» «هولندا عقلانية، لذلك سنجد أرضية مشتركة» «مالطا، أعتقد أننا سنجعلها» «الدنمارك، أعتقد أننا سنجعلها» «لوكسمبورغ، نحن نفهم بعضنا البعض» «قبرص، أعتقد حقًا أنك معنا» «إيطاليا، شكرا لك على دعمكم» «إسبانيا: سنجد أرضية مشتركة» «بلجيكا: سنجد حججًا» «النمسا، جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين، هي فرصة لك. أنا متأكد من ذلك». «أيرلندا - حسنًا، تقريبًا». رئيس إنت لاب/آه (صورة) (فيديو)