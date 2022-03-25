الشباب من برنامج Sacúdete يرفعون صوتهم في قرطاجنة





كجزء من الطبعة الرابعة من قمة المهارات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، أطلقت أجراس الإنذار لحلقة الأفكار لـ 220 مشاركًا شابًا في برنامج Shake Up التابع للمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة (ICBF). قادمون من مناطق مختلفة من البلاد ومستعدون لصوت أفكارهم التخريبية، سينتهي اليوم من توضيح كيف يمكن من خلال مهاراتهم إنشاء حلول للتحديات الاجتماعية التي تنشأ في هذا الوقت.

خلال اليوم الحالي، يشارك الحاضرون في الإرشاد لبناء أفضل المقترحات وتقديمها في هذا الجزء الذي يعطي صوتًا للمراهقين والشباب لإقناع هيئات المحلفين بضرورة تطبيق أفكارهم في السياسات التي تستهدف الناس، وخاصة تلك الخاصة بالمجتمعات الأكثر ضعفًا.

وقالت لينا أربيلايز، المديرة العامة لـ ICBF: «حلقة الأفكار هي جزء من منهجية هز نفسك حيث يوضح الشباب مدى قدرة القيادة الإيجابية والذكاء المتعدد ومهارات القرن الحادي والعشرين على بناء حلول تعكس القوة التحويلية للشباب».

وبهذا، فإن المشاركين الذين يمثلون أكثر من 10.5 مليون شاب من جميع أنحاء كولومبيا، لن تتاح لهم الفرصة حتى نهاية اليوم لتبادل الخبرات مع أقرانهم فحسب، بل سيشاركون مع العالم كيف تمكنوا من إنشاء وتعزيز مشاريع حياتهم بشكل قانوني وطريقة مستدامة.

في أعقاب الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن كوفيد-19، دعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البلدان إلى تجديد جهودها لتعزيز مهارات الناس حتى يتمكن الأشخاص الأكثر ضعفاً من الاستجابة بفعالية لتحديات العالم المتغير، والتحول إلى الافتراضية والاستدامة والديموغرافية تغيير.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، يسعى موضوع هذا العام الذي اقترحته كولومبيا والذي أطلق عليه اسم «تعزيز القدرات من أجل الإنصاف والاستدامة» إلى فتح الأبواب أمام نقاش صريح ومفتوح يسمح لكبار المسؤولين في الدول بتوضيح حلول للعمالة والتعليم والتنمية الاقتصادية ابتكار.

ومع عرض الرسائل على الطاولة، يشارك المشاركون في الحصة الكولومبية، بمن فيهم ممثلو الوكالة الوطنية لشؤون اللاجئين ووزارة العمل ووزارة التعليم ووكالة الهجرة ووكالة الحدود ووزارة الخارجية وغيرها، خبراتهم في الجلسات العامة، وكذلك في جلسات صغيرة، مناقشات تفاعلية لتسهيل المناقشات النشطة والشفافة.

كان يوم أمس أيضًا المكان المثالي للضيوف الدوليين مثل كيت بيهنكن, نائب رئيس شركة Microsoft Philanthropies; ليندا دارلينج هاموند, أستاذ في كلية الدراسات العليا بجامعة ستانفورد في التعليم والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جيمس هيكمان, لإلهام الحضور من خلال المؤتمرات, في نهاية المطاف و الهدف منه هو جعل من الممكن تحقيق تبادل لل تعلم من أجل تحقيق نتائج أفضل من حيث سياسات المهارات التي تعزز الرخاء و المساواة و الفرص و رفاه الجميع.

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