ما هي الفرق الـ 19 التي شقت طريقها بالفعل إلى كأس العالم في قطر: متى سيتم تحديد الأماكن المتبقية

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

تضم كأس العالم قطر أربعة من المشاركين الجدد: اليابان والمملكة العربية السعودية والإكوادور وأوروغواي. في يوم من العمل الفائق في التصفيات، مع 21 مباراة، هناك بالفعل 19 مباراة جنبا إلى جنب مع مكان مضمون للمنافسة المسكونية.

في وقت مبكر، مع ضعف كاورو ميتوما، فاز المنتخب الياباني على أستراليا 2-0 - حيث لم يفز لمدة 25 عاما - وتمكن من الانتقال إلى كأس العالم من التصفيات الآسيوية. كما أدت هذه النتيجة إلى تأهل المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم في قطر قبل مواجهة الصين في هذا اليوم.

الفريق الياباني, الذي بدأ التصفيات بشكل سيء لكنه تمكن من الحصول عليها على المسار الصحيح في الوقت المناسب, سيلعب بطولة العالم السابعة على التوالي بعد فوزه يوم الخميس بانتصار تاريخي في سيدني. الأهداف التي سجلها كاورو ميتوما في الدقيقتين 89 و 94 منحته الوصول إلى كأس العالم كما سهلت عليه التأهل للمنتخب العربي للطبعة الثانية على التوالي.

خرج ميتوما، وهو مهاجم يبلغ من العمر 24 عامًا يلعب لنادي رويال يونيون سان جيلويز (وحي كرة القدم البلجيكي)، من مقاعد البدلاء ليحقق النصر للساموراي الأزرق، الذي أثبت نفسه في صدارة تصفيات المجموعة ب آسيا برصيد 21 نقطة، وحدتين أكثر من المملكة العربية السعودية، التي ستواجه الصين يوم الخميس في استاد الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

في أمريكا الجنوبية، تعادل الأوروغواي أيضًا بعد فوزه على بيرو 1-0، بهدف من قبل جيورجيان دي أراسكايتا، في مبارزة مثيرة للجدل للعمل النهائي الذي بدا أن مركز تراوكو يدخل بشكل كامل القوس السماوي.

وصل هؤلاء اليوم بقيادة دييغو ألونسو إلى خط الإكوادور المكون من 25 نقطة، والذي ضمن أيضًا وجودفي قطر على الرغم من 1-3 هزيمة لباراغواي.

وبهذه الطريقة، تنضم اليابان والمملكة العربية السعودية والإكوادور وأوروغواي إلى 15 فريقًا أخرى مؤهلة بالفعل: قطر، ألمانيا، الأرجنتين، البرازيل، بلجيكا، كرواتيا، كوريا الجنوبية، الدنمارك، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، إيران، صربيا، سويسرا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، إيران، صربيا، سويسرا وهولندا.

ستقام قرعة كأس العالم FIFA في 1 أبريل في الدوحة وستقام مع تأكيد 29 دولة، أي بين غد وأربعاء 30 مارس سيتم تسوية 10 أماكن بين أوروبا وأفريقيا والكونكاكاف وأمريكا الجنوبية وآسيا. سيتم معرفة الثلاثة المتبقية في التصفيات. سيقام الحدث الكبير اعتبارًا من 21 نوفمبر وسيتم لعب النهائي في 18 ديسمبر.

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