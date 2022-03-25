فيديو: «احذر من المزعوم»، تحذير إليانيس غاريدو لنيكولاس أرييتا

من خلال شبكاته الاجتماعية، كان نيكولاس أرييتا مسؤولاً عن حرمان المؤثرين في مناسبات مختلفة عن المسابقات التي ينظمونها من خلال Instagram والتي يقدمون فيها جوائز المليونير. وكان أحدث ضحية لهجماته يفرسون كوسيو، الذي كان لديه نزاع قوي معه بعد اتهامه بأنه مخادع نيابة عن موقع مقامرة قام بالترويج له.

ومع ذلك، شارك الرجل من بوغوتا من خلال شبكاته الاجتماعية ميمًا يسخر فيه من هذا النوع من النشاط الذي يقوم به المؤثرون المختلفون لزيادة متابعيهم وزيادة مستخدمي العلامات التجارية المختلفة التي يروجون لها، حيث قام بتضمين صورة للمقدم إليانيس غاريدو.

شارك المؤثر الصورة على حسابه على Instagram مع صور مولدات المحتوى الأخرى التي تشير إليها من المحتالين. مأخوذة من Instagram @nicolasarrieta

«قل أسماك القرش، هاهاها إنهم لا يحترمون hiejup... هاهاها»، كتب اليوتيوب بجوار الصورة التي تظهر فيها وجوه يينا كالديرون وعايدة فيكتوريا ميرلانو وأندريا فالديري ولا ليندرا أيضًا.

ردًا على الصورة، شارك إليانيس غاريدو رسالة على حساب Nicolás Arrieta على Instagram أشار فيها بصراحة إلى أن الافتراضات، عندما تكون محفوفة بالإهانة، تتحمل أيضًا جريمة ودافع عن صورته مدعية أنها لا تنفذ أي نوع من اليانصيب على شبكاتها الاجتماعية.

«أنا لا أقوم بمسابقات... أنا لا أشتري متابعين ولا أدفع مقابل المودة المزيفة. ولم أعد أبدًا بأي «هدية» أو «جائزة» مقابل لا شيء على شبكاتي، والمحتوى والمتابعين عضويين، بسبب المحتوى الخاص بي ومسيرتي المهنية. قال مضيف «Lo Sé Todo»: «أنا لا أبيع «العروض»، ولا أعيش خلافات «صيد» مع أي مؤثر».

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أخبر بطل الرواية السابق لمتصفح YouTube أنه إذا كان لديها أي نوع من الشكوى أو التعليق ضدها، فيمكن الاتصال بها مباشرة لأنها مستعدة تمامًا للرد عليها من خلال محاميها، دون الإضرار بصورتها بافتراضات لا تستند إلى أي شيء قانوني.

«... قبل استخدام وجهي في منشور لإنشاء محتوى وتحميل الإحصائيات والتفاعل. العناق وبكل سرور هاتفي الخلوي متاح لك «، اختتم مقدم العرض.

على الفور، رد نيكولاس أرييتا على تعليق بارانكويليرا، الذي أخبره فيه أنه لا يفهم سبب ظهور صورته في الميم وأنه ربما ظهر وجهه بسبب المحتوى الذي يتحدث عنه في برنامجه وانتهى بعبارة ساخرية أشار فيها إلى «لم أفعل. حتى أعرف أنه أنت، لم أتذكرك».

رد إليانيس غاريدو على منشور نيكولاس أرييتا الذي أشار فيه إلى أنها أيضًا مخادعة في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي. مأخوذة من Instagram @rechismes

بالإضافة إلى ذلك، من خلال مقطع فيديو في «InstaStories»، أكد منشئ المحتوى لـ Garrido أنها لا تحاول في أي وقت تحميل تفاعلاتها مع نشر meme وأنها ربما هي التي لا تدرك كيفية عمل هذه الصور على الشبكات الاجتماعية.

قالت بوغوتا: «أريد أن أقدم اعتذارًا علنيًا لإليانيس غاريدو لأنها لا تفهم كيف تعمل الميم وأنني أصبحت مشهورة بميمي نشرها شخص ما على ملفي الشخصي».

أخيرًا، انتهت المناقشة بنشر صورة للمذيعة برسالة تؤكد فيها أن المناقشات غير الضرورية لا يتم اصطيادها في ملفها الشخصي: «نحن نعمل ونتشارك الصحة والرفاهية والفرح... ونستمتع بالفواتير دون تدخين. حاول بجد، كن شجاعًا، لذا أرسل الكلمة».

فيما يلي المزيد من المحتوى من نشر نيكولاس أرييتا وإليانيس غاريدو :

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