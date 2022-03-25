رد فيكتور تروخيو على اعتذار AMLO لبانكسيكو: «لا تذهب للتفكير»

رد فعل المتصل فيكتور تروخيو على الاعتذار بأن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) عرضت على مجلس إدارة البنك من المكسيك (بانكسيكو) و طلبت منه تأكيد المعلومات قبل عرضها في المؤتمر الصباحي.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، طلب الممثل الذي يعطي الحياة للشخصية بروزو من الرئيس المكسيكي عدم «التجول في التفكير» عندما يتلقى المعلومات، كما كان الحال مع سعر الفائدة الذي كانت المؤسسة المالية ستنفذه.

ومع ذلك، اعترف أيضا بأن الرئيس المكسيكي قد قبل خطأه من خلال إعطاء المزيد من المعلومات خلال المؤتمر الصباحي يوم الخميس 24 مارس: «لا تذهب التفكير. تأكيد. أنت الرئيس، اللعنة. من الجيد أن توضح، @lopezobrador_.»

خلال خطابه في المؤتمر المصرفي الخامس والثمانين للجمعية المصرفية المكسيكية (ABM)، قدم الرئيس أندريس مانويل اعتذارًا إلى حاكم Banco de México (Banxico)، وفيكتوريا رودريغيز سيجا، وكذلك إلى نواب المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة عن أبلغت عن الزيادة في سعر الفائدة في البلد قبل أن تفعل المؤسسة المالية ذلك.

بحضور أعضاء مجلس الوزراء، وكذلك حاكم غيريرو، إيفلين سالغادو، أشار Tabasqueño إلى أنه تلقى الأخبار ليلة الأربعاء 23 مارس، لذلك اعتقد أنها كانت علنية بالفعل وأكد أن نيته لم تكن أبدًا تجاوز استقلالية Banxico.

في حالة رابطة بنوك المكسيك (ABM)، تم الاعتراف بجميع الموظفين المصرفيين أيضًا لالتزامهم والتزامهم بالحفاظ على سير الخدمات المصرفية خلال جائحة COVID-19 (الصورة: رئاسة الجمهورية)

في بقية خطابه، أكد رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية مرة أخرى أن هناك استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا في البلاد، فضلاً عن الهدوء بسبب الحكم الذي تم تقديمه بفضل تعزيز العدالة الاجتماعية.

لإعادة تأكيد وجهة نظره، قدم Tabasqueño سلسلة من البيانات حول التطور الذي حدث في حكومته، مشيرا إلى أنه حتى الآن، تم تسجيل 20 مليون 977 ألف 631 عامل في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS)، وهو الرقم الذي وصفه بأنه تاريخي للبلاد .

أخيرًا، قال إنه على الرغم من جائحة COVID-19، نمت البلاد اقتصاديًا بنسبة 5٪ - وهو رقم مشابه لرقم الولايات المتحدة - في عام 2021؛ بالإضافة إلى ذلك، أكد من جديد التزامه بمنع التضخم من الزيادة وإلحاق الضرر بالاقتصاد المكسيكي.

حضر الرئيس المؤتمر المصرفي الخامس والثمانين في أكابولكو، غيريرو (الصورة: رئاسة الجمهورية)

خلال حديثه التقليدي مع وسائل الإعلام في بالاسيو ناسيونال، رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية «تجاوز» بانكو دي المكسيك وأشار من ذلك، بالإجماع، تقرر زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يضعه عند 6.5٪.

«بالأمس، هنا في المكسيك، رفع بنك المكسيك سعر الفائدة 0.50 (في المئة). سيكون لدينا سعر فائدة 6.5٪، لأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة يكون هناك استثمار أقل ومن المفترض أن ينخفض التضخم. انها آلية مراقبة».

بعد ساعات من هذا الحدث، صرح دانيال بيكر، زعيم ABM، أنه لا يرى أي خطر في استقلالية المؤسسة المالية ولا، مع الانتخابات من رودريغيز سيجا كحاكم جديد لبانكسيكو، الذي اقترحه الرئيس لوبيز أوبرادور.

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