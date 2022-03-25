تهدف الولايات المتحدة إلى زيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 67.5٪

بروكسل, 25 مارس تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين يوم الجمعة ببذل كل ما في وسعه لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 67.5٪ لدعم جهود الكتلة للتخلص من الهيدروكربونات الروس. وقد أوضح ذلك الزعيمان في مؤتمر صحفي مشترك يتزامن مع اليوم الثاني من قمة رؤساء دول وحكومات الكتلة، حيث سيناقش السبعة والعشرون إنشاء احتياطيات الغاز وقائمة الخيارات التي أعدتها بروكسل لخفض أسعار الكهرباء. على وجه التحديد، تريد واشنطن إرسال 15 متر مكعب (مليارات الأمتار المكعبة) إلى الاتحاد الأوروبي سنويًا، مما يعني رفع المبلغ السنوي الإجمالي إلى 37 مليار متر مكعب، بينما أرسلت الولايات المتحدة 22.2 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الكتلة في عام 2021. ويوضح البيت الأبيض في بيان له: «ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين وتسعى جاهدة لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوروبي لا يقل عن 15 مليار متر مكعب بحلول عام 2022، مع زيادة متوقعة في وقت لاحق». هدف الاتحاد الأوروبي ضمن خطته لفك الارتباط من 155 متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا هو، من بين أمور أخرى، زيادة صادراته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بمقدار 50 مليار متر مكعب، ولكن أيضًا من قطر أو مصر أو دول غرب إفريقيا. «هدفنا هو تقليل اعتمادنا على روسيا. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إمدادات الغاز الجديدة، بما في ذلك تسليم الغاز الطبيعي المسال، وأوضح رئيس السلطة التنفيذية للمجتمع، مضيفا أن «التزام» واشنطن بزيادة العرض هو «خطوة كبيرة في هذا الاتجاه». من جانبه، كان بايدن يدرك أن «القضاء على الغاز الروسي سيكون له تكلفة على أوروبا»، ولكن هذا الهدف هو الهدف الصحيح «من وجهة النظر الأخلاقية» لأنه سيضع كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «على أساس استراتيجي أقوى». في بيان مشترك, أكدت واشنطن وبروكسل بشكل عام «هدفهما المشترك» المتمثل في معالجة تهديد أمن الطاقة الذي تشكله الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وشددوا على أن «أمن الطاقة والاستدامة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ضروريان للسلام والحرية والديمقراطية في أوروبا». رئيس أس-جاف كات/آه (صورة) (فيديو) (مزيد من المعلومات حول الاتحاد الأوروبي في euroefe.euraactiv.es)