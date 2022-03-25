الأمم المتحدة تقول إن الضحايا المدنيين والدمار في أوكرانيا تشير إلى جرائم حرب

جنيف, 25 مارس يشير العدد الكبير من الضحايا المدنيين ومدى تدمير البنية التحتية المدنية في الحرب في أوكرانيا إلى أن القانون الإنساني الدولي قد انتهك وارتكبت جرائم حرب, قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا. اليوم. وقالت ممثلة الوكالة ماتيلدا بوغنر عبر الفيديو من أوكرانيا: «إن حجم الخسائر في صفوف المدنيين، وكذلك الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية، تشير بقوة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي في هجمات عشوائية». في الحرب في أوكرانيا، يجري استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق المأهولة وبالقرب منها، في حين أن المباني السكنية والإدارية، فضلا عن المرافق الطبية والتعليمية والأنظمة الكهربائية ومحطات ضخ مياه الشرب «قد دمرت على نطاق واسع، مع آثار كارثية على المدنيين». وكل هذا يشير إلى أن «مبدأي التمييز والتناسب» يجري انتهاكه، وكذلك حظر الهجمات العشوائية والقاعدة الأساسية المتمثلة في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع حدوث ذلك. وقال بوغنر أيضا أنه منذ بدء الحرب، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن إطلاق النار قتل «دون سابق إنذار» للقوات الروسية ضد المدنيين عندما حاولوا الفرار في سياراتهم، وكذلك من المشاركين في المظاهرات السلمية المناهضة للحرب. وبالإضافة إلى ذلك، لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن الاحتجاز التعسفي واختفاء 22 من المسؤولين الأوكرانيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، ومن المعروف أن ثلاثة عشر منهم قد أفرج عنهم. وبنفس الطريقة، تم اعتقال خمسة عشر صحفيا وناشطا عارضوا الحرب في كييف والمدن الأوكرانية الأخرى. «نحن نحاول التحقق من إطلاق سراح خمسة من الصحفيين وثلاثة من النشطاء. ولا يزال مكان وجود بقية الافراد مجهولا».