قانون اللاجئين الأوكراني يتحدى سياسة اللجوء القاسية الدنماركية

أنكسو لاميلا كوبنهاغن, 25 مارس كشف إصدار قانون سخي لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا سياسة اللجوء القاسية في الدنمارك, مع اتهامات من قبل بعض الأطراف والمنظمات غير الحكومية بمكيالين. تميزت الدنمارك في العقدين الماضيين بخط متشدد بشأن الهجرة تدعمه الحكومات اليمينية واليسارية المتعاقبة التي حكمت هذا البلد, في سباق انضم منذ فترة طويلة إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي, تقليديا الأكثر تصويتا ويحكم حاليا في الأقلية. لقد أفسحت أزمة اللاجئين في سوريا المجال أمام تدابير مثيرة للجدل مثل قانون مصادرة الممتلكات من مقدمي الالتماسات، أو مشروع احتجاز المجرمين في انتظار طردهم على جزيرة أو تحول نموذجي يعني أن الهدف ليس دمج اللاجئين، بل التركيز على العودة المستقبلية إلى بلدانهم. حقيقة أن الدنمارك ليست جزءا من السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي (EU) بشأن الهجرة، بسبب الاستثناءات التي حافظت عليها منذ عام 1993، والنظام الصارم المعمول به أجبر على دفع قانون معين إلى الأمام من أجل أن تكون قادرة على تقديم الأوكرانيين شروط مماثلة لتلك الموجودة في أوروبا الأخرى البلدان. وهكذا، ففي حين أن الهدف المعلن للدانمرك هو استقبال أقل عدد ممكن من اللاجئين وإنشاء مراكز استقبال في الخارج لمقدمي الالتماسات، فإن برلمانها اعتمد على وجه السرعة، بدعم الأغلبية، قانونا خاصا يمنح الأوكرانيين اللجوء والعمل وجمع شمل الأسرة والتعليم. نظام اللجوء المعني «على مدى السنوات العشرين الماضية، قمنا ببناء واحدة من أكثر سياسات اللجوء والهجرة قمعية في أوروبا، والتي تستند إلى فكرة مضايقة اللاجئين لتثبيط أولئك الموجودين في الخارج»، يشرح تيم وايت، الأمين العام للجمعية الدنماركية للمنظمة الدولية، لإيفي تيم وايت. تعتقد مديرة فرع الشباب لمساعدة اللاجئين، ناتاشا الحريري، أنه «أصبح من الواضح جدًا أن نظام اللجوء لدينا مقطوع إلى أشلاء». يتناقض الكرم تجاه اللاجئين الأوكرانيين مع الأمثلة الحديثة الأخرى: كانت الدنمارك رائدة في أوروبا لمدة عام في سحب وضع اللاجئ من بعض السوريين الذين وصلوا إلى البلاد, معتبرا أن منطقة دمشق منطقة آمنة, وقد عادت بالفعل مجموعة صغيرة. يستنكر الحريري «الاختلاف الواضح في المعاملة»: فالكرم إلى الأوكرانيين، الذين يطلق عليهم «النفي»، يتناقض مع نظام له هدفه المعترف به «جعل الحياة مستحيلة» للاجئين بشكل عام. ترفض الحكومة الديمقراطية الاجتماعية الدانمركية الأقلية والعديد من الأحزاب الانتقادات وتؤكد أن هذه حالة خاصة. منطقة القرب وقال رئيس الوزراء ميت فريدريكسن: «ما يختلف عن هذا الصراع فيما يتعلق بالآخرين هو أنه منطقة قربنا وهذا هو السبب في أننا نتحمل مسؤولية خاصة». بالنسبة للحريري، هذا مفهوم «اخترعه» السياسيون: «كان بإمكانهم أيضًا أن يقولوا إنها ألمانيا أو دول حدودية فقط. إنه مفهوم مرن صالح لكل شيء، ولكن لا يتم تعريفه في أي مكان أو في أي تشريع». وعلى الرغم من أن الحكومة والقوى السياسية الرئيسية تنفي ذلك، فإن الجناح اليميني المتطرف في البرلمان لا يخفي حقيقة أن المعاملة التفضيلية ترجع إلى عوامل ثقافية ودينية. «المشكلة مع هذا القانون هو أنه ينتهي في مجتمع منقسم وأن من يحصل على حق اللجوء وتحت أي ظروف تعتمد على أشياء مثل دينهم»، وندد وايت. يمتد الجدل حول ما يطلق عليه «قانون الأوكرانيين» أيضًا إلى تمويله: من 2.2 مليار كرونة دنماركية (296 مليون يورو) التي ستكلفها هذا العام، سيتم إخراج 90٪ من مساعدات التعاون، على الرغم من احتجاجات حلفاء السلطة التنفيذية، الذين حاولوا دون جدوى فرض تعديل. واضاف «انه على وجه التحديد لاننا نواجه اكبر ازمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية لا يجب ان نمول هذه الاتفاقية بتخفيضات في مساعدات التعاون. وقالت روزا لوند، المتحدثة باسم الهجرة في القائمة الموحدة ذات اللون الأحمر والأخضر، وهي القوة البرلمانية الخامسة. شاركت المنظمات غير الحكومية الدنماركية الرائدة والعديد من البرلمانيين اليساريين هذا الأسبوع في احتجاج أمام البرلمان للمطالبة بسياسة اللجوء أكثر مساواة. وبينما تم دعم إصلاحات الهجرة واللجوء الرئيسية في السنوات الأخيرة من قبل ثلاثة أرباع مجلس النواب، فإن منتقدي السياسة الدنماركية متفائلون. «أعتقد أننا قد نشهد تحولًا جديدًا في النموذج. إن التضامن الذي يظهر مع الأوكرانيين يمكن أن يجعلنا نعيد التفكير إذا أردنا مجتمعًا يهمش طالبي اللجوء». رئيس alc/egw/jgb (موارد الأرشيف www.lafototeca.com رموز: 3813056، 3813057 وغيرها)