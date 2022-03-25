يمكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الظهور في حفل توزيع جوائز الأوسكار

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

يمكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يظهر فيديو خلال حفل الأوسكار يوم الأحد المقبل، بهدف إيصال رسالة إلى العالم حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، كان هناك بالفعل مثل هذه المثول أمام المجالس التشريعية مثل مجلس العموم، في المملكة المتحدة، البرلمان الأوروبي في بروكسل وكونغرس الولايات المتحدة.

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية مثل صحيفة نيويورك بوست, أجرى Z elensky سلسلة من المحادثات مع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة, يناقش أعضاؤها ما إذا كان يجب عليهم الاعتراف بظهور قصير للرئيس.

فولوديمير زيلينسكي يتحدث إلى البرلمان السويدي (وكالة أنباء بول وينرهولم/تي تي تي /أ ف ب)

ليس من الواضح ما إذا كان سيظهر مباشرة أو في رسالة مسجلة. النقاش داخل الأكاديمية هو ما إذا كان ينبغي أن تظل جوائز الأوسكار غير سياسية بينما يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت المبادرة ستأتي من الممثلة الكوميدية إيمي شومر، التي ستكون واحدة من مقدمي الحفل والتي اعترفت بأنها اتصلت بتنظيم الحدث لمحاولة تجسيد مشروعها. ومع ذلك، اعترف بأن مبادرته من غير المرجح أن تنجح.

«نعم، لقد اقترحت ذلك. أردت أن أجد طريقة يمكن أن تظهر بها Zelensky عبر الأقمار الصناعية أو بخطاب مسجل مسبقًا, لأن حفل توزيع جوائز الأوسكار لديه جمهور مليونير في جميع أنحاء العالم. لن أواجه أي مشكلة في القيام بشيء من هذا القبيل، ولكن لسوء الحظ أنا لست من أنتج الحفل»، أوضحت شومر خلال فترة وجودها في البرنامج الحواري لصديقتها درو باريمور.

إيمي شومر (رويترز/جينا مون)

يريد الفنان أيضًا تسليط الضوء على الدراما الإنسانية التي تنبثق من الغزو الروسي الذي خلف بالفعل الآلاف من القتلى والملايين النازحين.

«أعتقد أن هناك بعض الضغط بمعنى أن الكثيرين يريدون أن يكون [الحدث] مثل عطلة حيث ينسى الجميع ما يحدث لليلة واحدة. ولكن هناك الكثير من العيون والأذنين في حفل الأوسكار. أعتقد أنها فرصة رائعة لإبداء بعض التعليقات، والنكات التي تسلط الضوء على الصورة الحالية».

تحدثت شبكة ABC، التي ستبث الحفل، لصالح Zelensky، الممثل السابق، الذي أدلى ببيان.

وفي الوقت نفسه، يشاع أن الشخص الذي سيدلي ببيان هو الممثلة الأوكرانية المولد ميلا كونيس، التي جمعت مع زوجها أشتون كوتشر حوالي 35 مليون دولار أمريكي للاجئين الأوكرانيين. وقد أعرب زيلنسكي عن امتنانه لجهود كوتشر وكونيس.

صورة ملف أشتون كوتشر وميلا كونيس

كما أظهرت تحذيرات مثل ليوناردو دي كابريو بشأن أزمة المناخ أو غضب جواكين فينيكس من التلقيح الاصطناعي للماشية, نادرًا ما يخجل المشاهير من الإدلاء بتصريحات سياسية في حفل توزيع جوائز الأوسكار, على الرغم من اتهامات النفاق.

وقال سكوت فاينبرغ كاتب العمود في هوليوود ريبورتر في مقابلة مع وكالة فرانس برس «كل هذا يتوقف على كيفية تعاملك مع القضية». «إذا بدا الأمر وكأنهم يعظون أو يرشدون، فلن ينخفض الأمر بشكل جيد للغاية. ولكن اذا كان شيئا محسوسا او بمشاعر، اعتقد انه سيكون لدينا نتيجة اخرى».

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