تعتبر أوكرانيا القدس واحدة من الأماكن «ذات الأولوية» للاجتماع بين زيلينسكي وبوتين.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

وقال رئيس مجلس الوزراء الرئاسى الاوكرانى اندريه يرماك انه يعتبر مدينة القدس احد اماكن «الاولوية» للاجتماع القادم بين اوكرانيا وروسيا فى اطار محادثات السلام بين البلدين.

وقال يرماك خلال محادثة مع وسائل الاعلام الاسرائيلية «اننا نعتبر القدس ايضا احد المواقع ذات الاولوية للاجتماع المقبل للرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين».

وفي هذا الصدد، رحب بوساطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي تحدث مع الرئيس الأوكراني مرة أخرى، وقال إن البلاد يمكن أن تكون ضامنا للأمن الأوكراني، كما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

التحدث إلى الصحفيين الإسرائيليين عبر Zoom, أكد يرماك أن المسؤولين الأوكرانيين «معجبون بمدى إدراكهم العميق للوضع المسؤولون الإسرائيليون ورئيس الوزراء بينيت, خاصه, هي.

رئيس مجلس الوزراء الرئاسي لأوكرانيا، أندريه يرماك

وفقا ليرماك، تأمل أوكرانيا أن إسرائيل يمكن أن تكون واحدة من الضامنين لاتفاق أمني جديد للبلاد. وقال «ان هذا سيكون تاريخيا وعادلا لانلدينا علاقات وثيقة جدا مع اسرائيل» كما ذكرت وكالة اوكرنفورم الاوكرانية.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إسرائيل في 20 مارس التخلي عن حيادها ودعم أوكرانيا لتجنب «الحل النهائي»، «إبادة جماعية» للقوات الروسية التي تهاجم بلاده، وبالتالي قارن الهجوم بالمحرقة.

سافر بينيت إلى موسكو في أوائل مارس، وأصبح أول زعيم أجنبي يلتقي بوتين شخصيًا منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

هذا الخميس، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية الروسية في أوكرانيا، وكذلك «جميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية»، في القرار الثاني في أقل من شهر، وهو أمر غير ملزم.

مع 140 صوتا مؤيدا و 5 أصوات ضد (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا) وامتناع 38 عضوا عن التصويت، وافق المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة على هذا القرار الجديد الذي قدمته أوكرانيا، والذي روجت له المكسيك وفرنسا، بشأن «العواقب الإنسانية للعدوان الروسي»، الذي أقل من ذلك أكثر من شهر تسبب في تشريد 10 ملايين شخص, 3.5 مليون منهم لاجئ في الخارج, نصف الأطفال.

من خلال المتحدث باسمه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أهمية تبني أعضاء المنظمة لقرار إنساني، ولكن قبل كل شيء أنهم يفعلون ذلك من خلال إظهار الوحدة.

تظهر هذه النتيجة أن رفض المجتمع الدولي لغزو روسيا للأراضي الأوكرانية يشبه تقريبا ما ظهر في 2 مارس الماضي، عندما تم اعتماد القرار الذي «شجب» العدوان الروسي ودعا إلى وقفه الفوري.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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