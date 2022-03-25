هذا ما هو معروف عن السكان الأصليين في الحديقة الوطنية في بوغوتا بعد يوم التوصيف: هناك أكثر من 1500

امتثالا لقرار الوصاية على المحكمة الثالثة، ومقرها سوبا، وبعد محاولتين فاشلتين، نجحت المقاطعة في تنفيذ صباح يوم الخميس 24 مارس، توصيف السكان الأصليين Embera الذين استقروا في الحديقة الوطنية.

وكما أفادت المقاطعة، بدأت العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم بإنشاء مركز قيادة موحد، حيث قامت وزارة الداخلية ومديريتها لشؤون السكان الأصليين والأقليات، وأمانة الحكومة، والمجلس الأعلى للسلام والضحايا والمصالحة رافقت عملية تحديد أعضاء مجتمع Embera, مع ضمان حقوقهم.

وبعد يوم العمل مع مجتمعات السكان الأصليين في المنتزه الوطني، أفاد المجلس الأعلى بأن البيانات الأولية لعملية التوصيف أظهرت أن 275 أسرة من عائلة إمبيرا شامي وكاتيو تؤويان في هذا القطاع، أي ما مجموعه 747 شخصا، في حين أنهم ينتمون إلى الشعوب الأصلية الأخرى. تم تسجيل 261 أسرة، أي ما يعادل 838 شخصًا.

صورة لمسؤولي المقاطعة أثناء عملية توصيف أسر السكان الأصليين في الحديقة الوطنية. الصورة: المجلس الأعلى للسلام في بوغوتا

وهكذا، وفقا للبيانات التي جمعتها المقاطعة، هناك حاليا 536 أسرة من السكان الأصليين استقرت في الحديقة الوطنية، وهو ما يعني ما مجموعه 1585 شخصا.

وأوضح المجلس الأعلى للسلام: «تجدر الإشارة إلى أن 90٪ من الأشخاص الذين ينتمون إلى عملية باكاتا لا يقضون الليل في الحديقة الوطنية، لأنهم وصلوا في الساعات الأخيرة (بين ليلة الأربعاء وبداية الخميس)».

ومن ناحية أخرى، أفاد الكيان أنه أثناء عملية التوصيف، كان هناك أيضا لواء من وزارة الصحة، من أجل تقييم الحالة الصحية لمجتمعات الشعوب الأصلية، وبالتالي ضمان الخدمات الطبية ذات الصلة.

كما رافقت عملية توصيف أسر السكان الأصليين في الحديقة الوطنية لواء من وزارة الصحة، كان مسؤولاً عن التحقق من الحالة الصحية للمجتمع. الصورة: المجلس الأعلى للسلام في بوغوتا

بعد يوم تحديد هوية مجتمع السكان الأصليين, سيتعين على المقاطعة أن تبدأ عملية إعادة هذه العائلات إلى أراضي أجدادهم, كما حدث في الأسابيع السابقة مع مجتمعات السكان الأصليين التي استقرت في لا فلوريدا بارك. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب تنفيذ عملية طوعية لشعب إمبيرا، أي مراقبة تريد العائلات من خلالها العودة بموجب الضمانات الممنوحة لهم من قبل الحكومة الوطنية سيتم تحديدها.

وقال في حوار مع Noticias Caracol، مندوب الوزارة العامة و: «من التوصيف، سنبدأ في البحث عن طرق يمكن، داخل كل شعب أصلي ووفقًا للحالة الخاصة لكل من الأشخاص الموجودين في الحديقة الوطنية، إيجاد حلول سريعة». الضامن للحقوق ريكاردو مدينا ريكو.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الثلاثاء، 1 مارس، أطلقت وحدة الضحايا، بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للسلام والضحايا والمصالحة في بوغوتا، عودة 79 أسرة من السكان الأصليين في إمبيرا كانوا في وحدة الحماية في حديقة لا فلوريدا إلى أراضيها. .

في المجموع، وفقًا لرودريغيز، عادت 58 عائلة إلى باغادو (تشوكو) في 1 مارس؛ عادت 12 إلى بويبلو ريكو (ريسارالدا)، بينما عادت 9 أسرة أخرى إلى كارمن دي أتراتو (تشوكو).





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