هذه هي طرق ترانسميلينيو للذهاب إلى نزهة Estéreo

بعد عامين من الصمت القسري، يعود Estéreo Picnic كما هو تقليدي، إلى نادي Briceño 18 للغولف، الواقع عند المخرج الشمالي لبوغوتا على بعد كيلومتر 19 عبر Tunja.

وسوف يرحب المهرجان الآلاف من عشاق الموسيقى الذين سوف يهتز مع عروض أكثر من 90 الفنانين، بما في ذلك فو فايترز، السكتات الدماغية، ليبرتينز، الخدود، الطبول، الزوج الذهبي، J بالفين، سان جاسينتو باغبيبرز، إيلا ناقص، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، وبالنظر إلى حقيقة أن المهرجان يقام خارج بوغوتا، يجب على الحاضرين الذين يقررون الذهاب بوسائل النقل العام الوصول إلى البوابة الشمالية ومن هناك ركوب حافلة بين البلديات إلى بلديات غاشانسيبا أو توكانسيبا أو سيسكيليه أو سويسكا والمرور عبر ملعب بريسينيو 18 للغولف.

يمكن أخذ هذه الخدمات بين البلديات داخل البوابة الشمالية أو في محطة النقل الشمالية في بوغوتا.

من البوابة 80 إلى North Portal، اسلك الطريق B10: من الاثنين إلى الجمعة: من 5:00 صباحًا إلى 9:30 مساءً

من البوابة الجنوبية إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B12: من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة 4:30 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

من بوابة El Dorado إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B16 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 صباحًا إلى 10:30 مساءً.

من بوابة La Américas إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B14 من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة 4:30 صباحًا إلى 9:30 مساءً.

من البوابة 20 دي خوليو إلى نورث بورتال، اسلك الطريق B18 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 صباحًا إلى 10:30 مساءً

من بوابة Usme إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق: B75 من الاثنين إلى الجمعة: 4:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

من تسلق البوابة إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق: B50 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6:00 صباحًا إلى 8:30 صباحًا.

من البوابة 80 إلى البوابة الشمالية، خذ B10: السبت: 5:30 صباحًا إلى 9:30 مساءً.

من البوابة الجنوبية إلى البوابة الشمالية، خذ B12: السبت: 4:30 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

من بوابة إلدورادو إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B16 من الساعة 5:30 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

من بوابة La Américas إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B14 السبت: من 5:00 صباحًا إلى 9:30 مساءً

من البوابة 20 دي خوليو إلى البوابة الشمالية، خذ الطريق B18 من الساعة 4:30 صباحًا إلى 9:30 مساءً

من بوابة Usme إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B75 السبت: 4:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

من تسلق البوابة إلى البوابة الشمالية (لا يوجد طريق مباشر)

من البوابة 80 إلى البوابة الشمالية، خذ أيام الأحد والعطلات B10:6:30 صباحًا إلى 8:00 مساءً

من البوابة الجنوبية إلى البوابة الشمالية، خذ الساعة B 12:4:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

من بوابة El Dorado إلى البوابة الشمالية (لا يوجد طريق مباشر)

من بوابة La Américas إلى البوابة الشمالية، اسلك الطريق B14 الأحد 4:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

من البوابة 20 دي خوليو إلى بورتال نورتي، خذ الطريق (لا يوجد طريق مباشر)

من بوابة Usme إلى البوابة الشمالية، خذ الطريق B75 من الساعة 5:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً.

من تسلق البوابة إلى البوابة الشمالية (لا يوجد طريق مباشر)

بورتا سان ماتيو إلى البوابة الشمالية B44 أيام الأحد والعطلات من 5:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً

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