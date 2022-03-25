هذه هي المستعمرات العشر التي لديها أعلى معدل للقتل المتعمد في CDMX

وفقًا لمكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJ-CDMX)، ركز خمسة من رؤساء البلديات المستعمرات العشر مع أعلى معدل لجريمة القتل العمد منذ عام 2018 حتى الآن.

هم Cuauhtémoc، مع 3 مستعمرات؛ فينوستيانو كارانزا، مع واحد؛ Iztapalapa، مع ثلاثة؛ تلالبان، مع اثنين؛ وكويواكان، مع واحد.

يشير التقرير إلى أن مستعمرة موريلوس سجلت أكبر عدد من ضحايا القتل العمد، حيث بلغ 125 حالة بين يناير 2019 ويناير 2022، منها 64 حالة سجلت في إقليم كواهتيموك و 61 حالة في فينوستيانو كارانزا، بينما سجلت مستعمرة سنترو 54 جريمة قتل متعمدة في تلك الفترة الزمنية.

كانت كل من المستعمرات، موريلوس وسنترو، واحدة من النقاط الرئيسية لتشغيل الجماعة الإجرامية La Unión de Tepito، حيث أثرت على 30 جريمة قتل مسجلة في مستعمرة Doctores، والتي تحتل المرتبة الثالثة في حدوث هذه الجريمة.

تم تنفيذ كولونيا موريلوس (الصورة: كوارتوسكورو)

وترتبط معظم عمليات القتل هذه بالتنافس بين اتحاد تيبيتو مع الجماعة الإجرامية المناهضة للاتحاد من أجل الأراضي لبيع المخدرات، وكذلك بسبب تعديل الحسابات ضمن ما يسمى «قطرة قطرة»، وهي آلية تستخدمها عصابة إجرامية يرأسها مواطنون كولومبيون للإقراض المال للمتداولين بشكل أساسي.

تحتل مستعمرة سنترال دي أباستو المركز الرابع في مكتب عمدة Iztapalapa، مع 29 جريمة قتل متعمدة. لا ترتبط الجريمة، في هذا الجزء من المدينة، بعصابة إجرامية، ولكن بالاعتداء على التجار والمستأجرين، وكذلك تسوية الحسابات.

مع 27 جريمة قتل، تحتل مستعمرة سان أندريس توتولابان في تلالبان المرتبة الخامسة والمنطقة المركزية في فينوستيانو كارانزا في المركز السادس مع 25 جريمة قتل.

سجلت مستعمرات بيدريجال سانتو دومينغو في كويواكان وسان ميغيل توبيليخو دي تلالبان والجيش الشرقي ولوماس دي سان لورينزو، في إزتابالابا، 324 جريمة قتل متعمدة من 2019 إلى 2022.

في هذه المناطق الأخيرة من مكسيكو سيتي خلال الإدارة الحالية تأثرت بالجماعات الإجرامية لوس ماسيروس, لوس روروس وبقايا كارتل تلاهواك.