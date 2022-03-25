احتضان دافئ بين ليونيل ميسي وخوسيه بيكرمان في معاينة الأرجنتين وفنزويلا

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

هذا الجمعة، في معاينة للصدام بين منتخب الأرجنتين وفنزويلا في التاريخ السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المتوجهة إلى كأس العالم قطر 2022، كان هناك لم شمل خاص على أرض الملعب من بطولة لا بومبونيرا من بطولة ليونيل ميسي وخوسيه نيستور بيكرمان.

عبر قائد المنتخب الوطني والمدرب الحالي لفينوتينتو المسارات أثناء الإحماء قبل بدء الإجراءات وأعطوا بعضهم البعض تحية ودية بالضحك. هو أن المدرب الأرجنتيني يعرف لا بولغا جيدًا، فقد كان هو الذي استدعاه في عام 2006 إلى كأس العالم في ألمانيا، وهو الأول في مسيرة روزارينو الذي كان عمره آنذاك 19 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، كان بيكرمان هو الذي فتح أبواب ميسي لفريق كبار في 17 أغسطس 2005، في بودابست، عندما لعب لاعب كرة القدم الشاب برشلونة 92 ثانية فقط وتم طرده لصفع المجري فيلموس فانزاك في وجهه. في ذلك الاجتماع لم يبدأ سوى ليونيل سكالوني في الدفاع.

استقبل ميسي والمدرب الحالي لفنزويلا بعضهما البعض وعبروا بعض الكلمات الودية، وهي لفتة واضحة على أن العلاقة بينهما جيدة، على الرغم من حقيقة أن الصورة الأخيرة التي يتم تذكرها معًا هي صورة ليو جالسًا على مقعد البدائل في المبارزة ضد. ألمانيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2006. لتلك المباراة، اختار المدرب تركه على مقاعد البدلاء والرهان على خوليو كروز.

لم تولد تلك الحلقة ضغينة. حتى في عام 2009، بعد فوزها بالكرة الذهبية، سميتها نجمة برشلونة آنذاك في خطابها: «إلى بيكرمان، الذي سأشكره دائمًا على إعطائي الفرصة لأول مرة في كأس العالم». في تلك المسابقة، سجل روزارينو هدفًا ضد صربيا والجبل الأسود في هزيمة 6-0 من الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

في بداية هذه المرحلة الجديدة، ظهر بيكرمان لأول مرة بفوزه على أرضه 4-1 على فنزويلا ثم سقط لنفس النتيجة ضد أوروغواي في مونتيفيديو. هدفها الرئيسي هو التأهل لكأس العالم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وهو أمر لم يحدث أبدًا في تاريخ فينوتينتو.

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