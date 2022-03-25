حذرت الولايات المتحدة من أن أكبر عدد من عملاء المخابرات الروسية موجودون في المكسيك

وحذر رئيس القيادة الشمالية الأمريكية من الوجود الكبير لأفراد المخابرات الروسية في المكسيك، مشيرا إلى «قلقه» إزاء جهود الصين وروسيا للتأثير على منطقة الأمريكتين.

مثل غلين فانهيرك، الذي يشغل منصب زعيم القيادة الشمالية الأمريكية، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لطلب المزيد من الميزانية وشرح الاستراتيجيات الروسية.

قال كبير جنرال الولايات المتحدة، الذي يرأس أيضًا قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، إن هناك جهات فاعلة «عدوانية ونشطة للغاية» في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، وذكر على وجه التحديد المكسيك وجزر البهاما.

وأشار على وجه التحديد إلى منظمة الاستخبارات الروسية GRU. رويترز/إليزابيث فرانتز/صورة ملف

يوم الخميس، رئيس الولايات المتحدة. وحذرت القيادة الشمالية، الجنرال غلين فانهيرك، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من أن روسيا لديها أكبر مجموعة من عملاء المخابرات في المكسيك من بين كل ما نشرته في العالم.

خلال جلسة الاستماع الأخيرة له مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن منظمة الاستخبارات الرئيسية في روسيا، Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie، أو GRU باختصارها، تسعى للتأثير داخل الولايات المتحدة؛ إدارة الاستخبارات المركزية هي الجيش خدمة الاستخبارات المتاحة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

وقال غلين فانهيرك ان افراد المخابرات من روسيا كانوا سيستقرون فى المكسيك، مما يزعم انهم يجعلونها البلاد التى تضم اكبر عدد من اعضاء GRU على الحدود مع الولايات المتحدة.

«أود أن أشير إلى أن معظم أعضاء GRU في العالم موجودون في المكسيك في الوقت الحالي. هؤلاء هم أفراد المخابرات الروسية. وهم يراقبون عن كثب فرصهم للتأثير في الولايات المتحدة».

كشف الجنرال أن المكسيك هي موطن لأكبر عدد من العملاء الروس (الصورة: إيف/جوبيث تيريكيز)

اتهم فانهيرك روسيا والصين بنشر معلومات مضللة وبذر «الانقسام والخلاف الداخلي» بقصد تقويض أسس الديمقراطية والديمقراطيات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

ووافقت رئيسة القيادة الجنوبية لورا ريتشاردسون، التى ادلت ايضا بشهادتها يوم الخميس امام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، على تقييم فانهيرك.

وقال «لقد كنت مسؤولا منذ ما يقرب من خمسة اشهر وما اعجب بى هو مدى توسع الصين وروسيا نفوذهما بقوة فى جوارنا».

واكد ريتشاردسون المسئول عن العمليات العسكرية الامريكية فى منطقة البحر الكاريبى وامريكا الوسطى والجنوبية مجددا ادعاءاته الاخيرة بانه بدون القيادة الامريكية وبعض الاستثمارات «فان التأثير السلبى للصين فى هذه المنطقة يمكن ان يشبه قريبا النفوذ المفترس الذى تتمتع به هذه الدولة الان فى افريقيا».

واكد «لنكن واضحين: ان الصين لا تستثمر، بل تستخرج».

واضاف ان «اكبر مخاوفه الاستراتيجية» هى الحفاظ على قناة بنما ومضيق ماجلان حرة ومفتوحة فى البيئة التى قال ان هناك مشروعات صينية فيها.

وأكد الجنرال أنها مسألة نفوذ في أراضيه. (الصورة: رويترز/كارلوس جاسو)

في الآونة الأخيرة، أبلغ النواب المكسيكيون، وتحديدًا من مقاعد حركة التجديد الوطنية، عن تركيب مجموعة صداقة بين المكسيك وروسيا تم الانتهاء منها أخيرًا بدعم من الحلفاء.

ومع ذلك، أكد كين سالازار، سفير الولايات المتحدة في المكسيك، أنه «لا يمكن أن يحدث أبدا» أن المكسيك وروسيا لديهما علاقة وثيقة، بسبب الغزو الذي ارتكبه الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ويرجع ذلك إلى استقبال النواب المكسيكيين للسفير الروسي في المكسيك، فيكتور كورونيلي، في 23 مارس في مجلس النواب لإنشاء مجموعة الصداقة بين المكسيك وروسيا.

(الصورة: رويترز/غوستافو غراف)

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التحالف الذي كانت المكسيك والولايات المتحدة ستظهره خلال الحرب العالمية الثانية ضد نظام أدولف هتلر في ألمانيا، ووجه دعوة عاجلة لتوسيع هذا الاتحاد.

«عندما تتعرض عائلة للهجوم، تنضم العائلة. هنا نتحدث عن مجموعة الصداقة. لا يمكن أن يكون هناك فرق، علينا أن نفعل ما فعلوه في الحرب العالمية الثانية».

*مع معلومات من وكالة فرانس برس

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أكد كين سالازار أنه «لا يمكن أن يحدث أبدًا» علاقة وثيقة بين المكسيك وروسيا.