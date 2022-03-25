يرى رئيس مجلس أوروبا جبال البرانس مع خيارات إذا كانت هناك وحدة في الترشيح.

برشلونة، 25 مارس جادل رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية (COE)، أليخاندرو بلانكو، بأن احتمال ترشيح جبال البرانس الكاتالونية والأراغونية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 سيكون لديه فرصة للفوز إذا كان هناك إجماع حول المشروع. قدم بلانكو هذا التفكير خلال مناقشة مع زعيم PSC سلفادور إيلا, كجزء من مؤتمر حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية نظمته مؤسسة رافائيل كامبالانز. في إحدى خطاباته، أشار رئيس مجلس أوروبا إلى أن أساس الترشيح الإسباني الذي يواجه العالم لا ينبغي أن يكون «الثلج أو الجليد»، بل «القيم والتفاهم والاحترام والحوار». «إذا تمكنا، في وقت من الارتباك والمواجهة، من أن يكون لدينا فكرة مشتركة وكل العمل نحو تلك الفكرة، والسير في الطريق المشترك، ثم فزنا بالترشيح. ومن هناك، مهما كان الوقت، فإن جبال البرانس ستخضعوا لدورة الألعاب الأولمبية». وحذر بلانكو من أن أعين اللجنة الأولمبية الدولية موجودة بالفعل على كاتالونيا وأراغون، لذلك طلب من الإدارات المختلفة العمل على تقديم المقترحات «بالإجماع» إلى اللجنة الأولمبية الدولية، حتى لو كانت لديهم اختلافات حول كيفية الانتهاء من الترشيح. على نفس المنوال، دعا سلفادور إيلا الأطراف التي تدعم الحكومة، ERC و JxCat، إلى «الشجاعة» والقول «بوضوح» أنهم يؤيدون اختيار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، والتي تمثل «فرصة» لتنشيط منطقة البيرين. وقد أدرج الرئيس السابق للجنرال خوسيه مونتيلا بعض الفوائد التي، من وجهة نظره، من شأنها أن تنطوي على عقد حدث رياضي من هذا النوع في جبال البرانس الكاتالونية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار والنشاط الاقتصادي لإصلاح السكان. وخلص إلى أن مونتيلا وثقت في أن الإدارات ستعرف كيفية إيقاف «الاختلافات الأيديولوجية الصغيرة» لخلق ترشيح مذيب وحذر من أن «كاتالونيا لا تستطيع تحمل تفويت الفرص».