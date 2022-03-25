قال رئيس BlackRock إن روسيا مقطوعة عن أسواق رأس المال في العالم.

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

قال رئيس دار إدارة الاستثمارات الأمريكية المرموقة لاري فينك إن روسيا تم عزلها عن أسواق رأس المال العالمية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لغزو أوكرانيا

كما سلط فينك الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات العالمية التي قررت مغادرة روسيا، كإجراء لرفض قرار فلاديمير بوتين.

« لقد تم عزل روسيا بشكل أساسي عن أسواق رأس المال العالمية ، مما يدل على التزام الشركات الكبرى بالعمل بطريقة تتفق مع القيم الأساسية. هذه علامة على ما يمكننا تحقيقه عندما تتحد الشركات، بدعم من أصحاب المصلحة، في مواجهة العنف والعدوان»، قال رئيس بلاك روك في رسالة إلى المساهمين في الشركة.

ويشير النص إلى أن الغزو حفز الدول والحكومات على الاتحاد لكسر العلاقات المالية والتجارية مع روسيا.

«متحدون في التزامهم الراسخ بدعم الشعب الأوكراني. فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم عقوبات بالإجماع تقريبا، بما في ذلك الإجراء غير المسبوق لحظر البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته من النقد الأجنبي،» أوضح فينك.

BlackRock هي شركة أمريكية لإدارة الاستثمار ومقرها في نيويورك.

وفقًا للرسالة، تعهدت BlackRock بالمساهمة بسرعة في فرض عقوبات على تعليق شراء الأوراق المالية الروسية في محافظها النشطة أو المفهرسة.

ويقول: «على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تحدثت إلى عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة، بما في ذلك عملائنا وموظفينا، الذين يتطلعون إلى فهم ما يمكن القيام به لمنع نشر رأس المال في روسيا».

يعتقد رئيس الشركة أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد وضع حداً للعولمة التي شهدها العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية . وهو يعتقد أن تداعيات الصراع لا تقتصر على أوروبا الشرقية. بل إنها تتداخل مع تلك الجائحة «التي كان لها بالفعل آثار عميقة على الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

«لقد رأينا بالفعل التواصل بين الدول والشركات وحتى الأشخاص المتوترين. لمدة عامين من الوباء، تُرك العديد من المجتمعات والناس يشعرون بالعزلة وينظرون إلى الداخل. وأعتقد أن هذا قد أدى إلى تفاقم الاستقطاب والسلوك المتطرف الذي نشهده في مجتمع اليوم».

ويعتقد أن تأثير الصراع سيؤثر على العقود المقبلة «بطرق لا يمكننا التنبؤ بها بعد».

«إن الهجوم الوحشي الذي شنته روسيا على أوكرانيا قد عطل النظام العالمي الذي كان في مكانه منذ نهاية الحرب الباردة، قبل أكثر من 30 عاما. الهجوم على دولة ذات سيادة هو شيء لم نشهده في أوروبا منذ ما يقرب من 80 عاما، ومعظمنا لم يتخيل أبدا أننا في حياتنا سنرى حربا مثل هذه تشنها قوة عظمى نووية».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كما أعرب رجل الأعمال عن دعمه للشعب الأوكراني.

«أتحدث باسم الجميع في BlackRock عندما أقول إن مشاهدة الغزو الروسي لأوكرانيا كان مفجعًا حقًا. نحن ندعم الشعب الأوكراني، الذي أظهر بطولة حقيقية في مواجهة العدوان القاسي».

كما نفذت الشركة مجموعة من الإجراءات للمساهمة في عزل روسيا.

«في الأسابيع الأخيرة، حشدت BlackRock استجابة خيرية لمساعدة المحتاجين ودعم زملائنا في أوروبا، الأقرب إلى الحرب. وأوضح أنه في حين أنه ليس لدينا مكاتب أو عمليات في روسيا أو أوكرانيا، إلا أنني أعلم أن هذا قد خلق قدرا كبيرا من التوتر وعدم اليقين لجميع موظفينا، وخاصة أولئك الموجودين في أوروبا، وقد عملنا على تزويدهم بالموارد التي يحتاجونها.

وأوضح فينك أنه في أوائل التسعينيات، «عندما كان العالم يخرج من الحرب الباردة، تم الترحيب بروسيا في النظام المالي العالمي ومنحها إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. مع مرور الوقت، أصبحت روسيا مترابطة مع العالم وأصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأوروبا الغربية. لقد استفاد العالم من عائد السلام العالمي وتوسع العولمة. كانت هذه اتجاهات قوية أدت إلى تسريع التجارة الدولية، ووسعت أسواق رأس المال العالمية، وزيادة النمو الاقتصادي، وساعدت بشكل كبير على الحد من الفقر في الدول حول العالم».

وأعرب عن أسفه لأنه عندما قدروا أن العالم سيتحد أكثر، بدأ الصراع، مما أدى إلى انتكاسة في ما تحقق لأكثر من 30 عاما. «ما زلت أؤمن على المدى الطويل بفوائد العولمة وقوة أسواق رأس المال العالمية. يتيح الوصول إلى رأس المال العالمي للشركات تمويل النمو، والبلدان لزيادة التنمية الاقتصادية، والمزيد من الناس لتجربة الرفاه المالي».

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