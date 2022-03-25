مكتب المدعي العام في بيرو ينشئ مكاتب للتحقيق في الاتجار بالممتلكات الثقافية

ذكرت وزارة الثقافة اليوم الجمعة أن وزارة العامة في بيرو (مكتب المدعي العام) أنشأت ليما 25 مارس أول مكاتب حصرية للتحقيق في جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي والحفريات للبلاد. في ضوء العمليات الجارية التي تقوم بها دولة بيرو ضد المافيا التي تستخرج التراث الثقافي من البلاد لتسويقه، اقترحت وزارة الثقافة على المدعي العام إنشاء مكاتب الضرائب هذه لتسريع تقديم الشكاوى والملاحقة القضائية لهذه الجريمة، محفظة الحكومة مفصلة في بيان. وأكدت المدعية العامة للأمة، زورايدا أفالوس، تعيين المكاتب في إطار «حلقة العمل الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية»، وهي مبادرة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (العهد). وفي العقد الماضي، أعادت بيرو ما يقرب من 000 17 قطعة تراثية، من خلال القنوات القضائية والدبلوماسية على حد سواء، في إطار اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وذكرت المعلومات ان وزير الثقافة اليخاندرو سالاس رحب بتعيين مكاتب الضرائب التى ستكون مسؤولة عن التحقيق فى جميع الاعمال غير المشروعة التى تهدد التراث الثقافى للبيروفيين. وأضاف المصدر أنه في هذه الوحدات، سيتم التحقيق في جرائم أخرى ضد التراث الثقافي والحفريات، في حين أن المدعين العامين سيكونون مسؤولين عن «وضع اقتراح سريع لمنع مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها». للوصول إلى هذا الاقتراح, سيتعين على المدعين العامين المسؤولين تحليل التشريعات البيروفية الحالية وتحديد الممارسات الجيدة والآليات التقنية لتحسين الاستجابة. والاتجار بالممتلكات الثقافية عبر الحدود الوطنية ويحدث من خلال شبكات الجريمة المنظمة التي تشارك في مختلف مراحل الاتجار، مما يجعله جريمة معقدة تنتهك تاريخ المجتمعات المحلية والبلدان وإرثها الثقافي.