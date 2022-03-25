القاذفة في كييف: يمكن للفاتيكان التوسط لإنهاء الحرب

كريستينا كابريخس مدينة الفاتيكان, 24 مارس القاسم إلى أوكرانيا, رئيس الأساقفة فيسفالداس كولبوكاس, الذي يعمل «بصعوبات هائلة» في كييف لإبلاغ البابا بما يحدث في البلاد ومساعدة السكان, يقول إن الكرسي الرسولي «يمكن أن يوفر مساحة مهمة للوساطة لإنهاء هذه الحرب» التي سببها الروسي غزو. في فجوة بين عشرات المكالمات التي يتلقاها وتلك التي يتعين عليه إجراؤها كل يوم في عمله الدبلوماسي، ولكن أيضًا لطلب المساعدة أو إجلاء الناس، يتحدث كولبوكاس إلى EFE من العاصمة الأوكرانية خلال يوم تم فيه إطلاق صفارات الإنذار المضادة للمنطقة عدة مرات. «كلنا نعيش في الطابق الأرضي، وننام دائمًا ونعمل في نفس الغرف، بعيدًا عن النوافذ. نحتفل بالقداس في المطبخ لأنه أحد الأماكن الآمنة الوحيدة»، يوضح هذا الدبلوماسي الفاتيكان البالغ من العمر 47 عامًا، المولود في ليتوانيا وعينه فرانسيس رسوليًا في أوكرانيا العام الماضي. عمله هذه الأيام «مكثف للغاية. هناك العديد من الاتصالات التي يجب القيام بها على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا الجهود الإنسانية وأحيانا نفشل في إنهاء كل شيء لأن أجراس الإنذار الصوت وعلينا أن نلجأ إلى تحت الأرض»، ويوضح في اللحظة الحرة الوحيدة التي مر بها خلال النهار، معذر نفسه لأنه في بعض الأحيان لا يمكن الإجابة على كل من يطلب منه بيان. و يعلق على أن المناطق السكنية في كييف لا يبدو أنها تتعرض لل هجوم الآن, و لكن الانفجارات الصاروخية أو الهاون تسمع من حين لآخر على الأطراف. إن أولوية كوبولكاس، الذي كان يعمل في وزارة الخارجية مترجماً بين البابا واثنين من القادة الروس المهمين - الرئيس فلاديمير بوتين وبطريرك موسكو كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية - هو تنظيم المساعدات القادمة ومحاولة إجلاء الناس من ماريوبول حيث يعيشون «كارثة إنسانية حقيقية». يشير القاذفة بأمل إلى أن الكرسي الرسولي، الذي يمثل الكنيسة فقط، يمكنه «تقديم الكثير للوساطة في الحرب». «نحن لسنا متخصصين تقنيين أو سياسيين، ولكن يمكننا خلق مساحة للوساطة؛ وهذا ممكن فقط إذا طلب الطرفان ذلك. لقد رأينا أن أوكرانيا ستقبلها بشكل جيد للغاية، ولكن الآن علينا أن نرى ما تفكر فيه روسيا». ويأمل أن تقبل روسيا لأنه، كما يؤكد، «من أجل حل الحروب يجب أن نخرج من المخطط السياسي والعسكري الذي لا يؤدي إلى أي مكان» والحل يمكن أن يأتي «مع اتحاد جهود جميع الكنائس المسيحية: الكاثوليكية والأرثوذكسية». في مواجهة التدخلات المثيرة للجدل للبطريرك كيريل، الذي برر الحرب التي بدأتها روسيا، يقول كولبوكاس إن ما يجب التأكيد عليه هو «أن جميع الكنائس والمسيحيين لديهم الدعوة لبناء السلام». «لا يمكنك فهم الحرب. لا أفهم كيف يمكن لأي شخص القيام بذلك. لا يمكن السماح للأمهات بإرضاع أطفالهن في مترو الأنفاق أو وفاة الأطفال من البرد والجوع. ولم يتوقع احد مثل هذا الهجوم». في دعوة أخيرة للسلام في أوكرانيا، أشاد البابا فرنسيس بشجاعة سفيره الذي قرر البقاء في كييف. يقول: «أنا لست مجرد سفير، أنا أسقف، وقبل كل شيء، كاهن، وهذا هو السبب في أنه من المهم أن أكون هنا خلال الحرب أكثر من وقت السلم». وعندما سئل كولبوكاس عما اذا كان قد فكر في المغادرة في مواجهة خطر وشيك، ليس لديه شك: «سأبقى طالما هناك اشخاص للمساعدة». ويضيف: «نعم، بالطبع أفكر في ذلك. ولكن في الوقت الحالي، فقط إذا تغير الوضع بطريقة لا يمكنك المساعدة، سأفكر في الأمر، لأنه طالما يمكنك تقديم يد المساعدة، هنا أبقى. بالطبع هناك خطر، لكنه نفس خطر بقية سكان أوكرانيا». قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد التحدث مع البابا قبل بضعة أيام أن فرانسيس هو «الشخص الأكثر توقعًا في أوكرانيا». رحلة حسب الرغبة كما هي مستحيلة عمليًا. «سيكون بالتأكيد جميلًا، لكن القيام بذلك في هذا الوقت صعب للغاية»، يعترف الوفير، قبل أن يشير إلى أن الزيارة الرعوية مثل تلك التي يقوم بها البابا عادة ستعرض السكان للخطر، وهو «تناقض». ويعلق على أنه يمكن دراسة «زيارة خاصة»، ولكن اليوم يتم الوصول إلى كييف فقط عن طريق البر وبعد رحلة يوم واحد: «سيكون من الصعب جدا، متعب جدا، ولكن سيكون البابا نفسه والكرسي الرسولي الذين سيدرسون هذه الفرصة». ويقول سفير البابا إن الشيء المهم الآن هو تقديم المساعدات للسكان وأن السلع من جميع الأنواع القادمة من الخارج حيوية: «إن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ستستمر في النمو أكثر»، وهو يأسف. رئيس ccg/مر/فب (صورة)