«المايسترو» تاباريز موجود في أوروغواي دييغو ألونسو

مونتيفيديو, 25 مارس على الرغم من أنه لم يعد يشغل منصب مدرب أوروغواي منذ نوفمبر من العام الماضي, تلقى أوسكار واشنطن تاباريز عاطفة العديد من اللاعبين بقيادة الآن دييغو ألونسو, بعد أن ختم سيليست تذكرته إلى كأس العالم 2022 في قطر. قائد الفريق الذي سجل أول 16 نقطة من 25 نقطة لديه حاليا، كان 'إل مايسترو' جزءا أساسيا في مسيرة العديد من اللاعبين، الذين عبروا عن ذلك. صباح يوم الجمعة، بعد فوز أوروغواي 1-0 على بيرو، نشر دييغو غودين على حسابه على تويتر صورة للفريق مصحوبة برسالة. «أريد أن أخبرك بما أشعر به الآن... الإغاثة والسعادة التي تملأ روحي!!! وأريد أن أشارك هذا مع جميع الرفاق الذين كانوا على هذا الطريق وخاصة مع السيد، سيلسو، بروف هيريرا (هكذا) وماريو! شكرا لك أوروغواي (هكذا)!!!» ، كتب. وبهذه الطريقة، لم يشكر المدرب السابق فحسب، بل أيضًا معاونيه: سيلسو أوتيرو وخوسيه هيريرا وماريو ريبولو. من جانبه، بعد المباراة، استشارتها الصحافة حول الأشخاص الذين تذكرهم بعد التصفيات، أكد مهاجم أتلتيكو دي مدريد لويس سواريز أن عائلته وطاقم تدريب تاباريز، الذين «بدأت القصة تلعب معهم كأس العالم الأخرى». قبل فترة، احتفل لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي بتصفيات سيليست لكأس العالم قطر خلال مقابلة على AUF.TV، لم ينسى فيها تاباريز، الذي قاد المنتخب الوطني لمدة 16 عامًا تقريبًا. وقال «الباجاريتو»، الذي شكر الشباب، بمن فيهم هو، على النصيحة التي قدمها للشباب حتى يتمكنوا من النمو كلاعبي كرة قدم وشعب، «لقد كان ذلك جزءا من كل هذا». بعد المباراة والبيانات اللاحقة, سُمح للاعبين بالاستمتاع بيوم عطلة مع عائلاتهم حتى يعودوا إلى التدريب يوم السبت يفكرون في مباراة الثلاثاء ضد تشيلي كزوار. هناك، لن يتمكن فاكوندو بيليستري، أحد رهانات ألونسو منذ توليه منصب المدرب، من اللعب بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وختمت منتخبا الإكوادور والأوروغواي تأهليتهما يوم الخميس، بينما ستقرر بيرو وكولومبيا وشيلي الموعد الأخير الذي سيلعب فيه فريق من المجموعة الآسيوية. رئيس scr/سم/سيارة