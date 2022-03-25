أثبت التحدي الذي يواجه الأزواج في «MasterChef Celebrity» أنه اختبار لإنقاذ نفسك من المئزر الأسود.

كالعادة، في مفاجآت «MasterChef Celebrity» كانت ترتيب اليوم. في ليلة الخميس، أقيم تحد إبداعي، ولبدءه، تلقى المشاهير مع جميع الأوسمة عايدة موراليس، التي تم اختيارها باسم «ملكة تشونشولو» لإعدادها في اختبار مربع الغموض، بفوزه على كارلوس واستيوار جي، المفضلين على نطاق واسع للفوز بدبوس أول من حصانة أسبوع.

مع عايدة بالفعل على الشرفة، كانت مسؤولة عن اختيار الأزواج الذين يجب أن يعرضوا أفضل أطباقهم: بقيت ناتاليا مع ماريا تي؛ كريستينا مع إيزابيلا؛ تاتان مع توستاو؛ مانويلا بجانب أكو؛ كارولينا مع إستيووار جي؛ باميلا وراميرو؛ تشيتشو وكارلوس، وكان كوروزو مع عايدة بوسا. كان لدى الجميع 60 دقيقة لصنع الأطباق بشرط واحد فقط: أنها أعدت فقط في الفرن.

لذلك الأشياء، بدأ المشاهير في الطهي. في جولة المطابخ، وجد الطهاة العديد من الأشياء الغريبة؛ تم اكتشاف أحدهم من قبل خورخي راوش عندما مر من قبل مانويلا وأكو بيريز: كلاهما كانا يعدان «دجاج ملح». وفقا للممثلة، فإن الطبق هو في الأصل من الأرجنتين، وعلى الرغم من أن الشيف كان مشكوكا فيه، إلا أنه قدم في وقت لاحق علامة على الموافقة.

من ناحية أخرى, ركزت الكاميرات على تباين من بطولة Chicho و Carlos, الذين كانوا واثقين; وكارولينا واستيوار جي, كلاهما قلق بشأن البطاطس المهروسة. أشار المؤثر لشريكه إلى خطر القيام بذلك في الخلاط، لكنها كانت واثقة واستخدمتها لتمزيق الدرنة.

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كارولينا غوميز وإستيوار جي في التحدي الإبداعي لـ «MasterChef Celebrity» الصورة: قناة RCN الحية

بالإضافة إلى ذلك، أحرق نيكولاس دي زوبيريا نفسه أثناء التعامل مع إحدى الحاويات التي كانت عايدة وكوروزو تطبخ فيها طبقهما، الذي كان يحتوي أيضًا على دجاج؛ وبينما أظهرت الممثلة قلقًا واضحًا، انفجر التروبادور بصوت عالٍ.

مع انتهاء الوقت، قدمت كلوديا باهامون مفاجأة أخرى للمتسابقين، حيث أعلنت أن هذا التحدي لم يكافئ الفائزين، بل أسوأ الأطباق مع مآزر سوداء. على الفور، قام العديد من اللوم على القرار، ولهذا قال مقدم العرض إنه لم يتم إخبارهم في أي وقت من الأوقات بأن الجائزة كانت دبابيس مناعة. وهكذا، نما القلق وأكثر في توستاو وتاتان ميخيا، أول من انتقل إلى المنصة.

قدم كلاهما chicharrón لحم الخنزير «بونساي» يسمى «نريد طبقًا». على الرغم من أن نيكولاس ملأه بالثناء، إلا أنه أوصى بأن «يتحمل سائق الدراجة النارية المزيد من المخاطر»، لأنه رأى بالفعل إعدادًا مشابهًا قام به. التالي الذي تم تقييمه كان Estiwar G و Carolina, وعلى الرغم من أن «فطيرة Estiwar» ذاقت جيدًا, شعر طاه كارتاخينا بنشا البطاطس, وأصيب هو وراوش بخيبة أمل عندما اعترفت الممثلة بأن الهريس قد تم صنعه في الخلاط.

جاءت لحظة المزاح مجاملة من المؤثر، الذي غازل شريكه أمام كلوديا باهامون، الذي كان قد قام به عدة إيماءات في الفصول السابقة. لم يكن هناك نقص في الضحك بين الطهاة والمشاركين الآخرين.

من الآن فصاعدًا، لم يتلق الأزواج الآخرون تعليقات جيدة على أطباقهم، وكان أحد الأسباب أن الغالبية العظمى كانت منخفضة في الملح. وفي هذا الصدد، حُكم على أربعة أزواج بالمئزر الأسود: راميرو وباميلا؛ وماريا تي وناتاليا؛ ومانيويلا وأكو، وثنائي تشيتشو كارلوس.

أخيرًا، تحدي يوم الجمعة، سيتم منح أفضل الأطباق بدبابيس المناعة.

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