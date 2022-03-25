«دخلت تلك الكرة، الخط العلوي مزور»، بيان خالق VAR بعد الجدل الكبير في بيرو ضد أوروغواي

أعطت كلمة موثوقة موقفها من صور VAR التي شاركها Conmebol فيما يتعلق بالمسرحية المثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من بيرو ضد أوروغواي في مونتيفيديو. قال أنطونيو إيبانيز دي ألبا، مبتكر VAR، إن الكرة دخلت بالكامل وأن الصور التي تشاركها منظمة أمريكا الجنوبية يتم التلاعب بها.

«جميع الصور قابلة للتلاعب وغير موثوقة وغير صحيحة. في هذه المسرحية الدقيقة، يُرى أن حارس المرمى يأخذ الكرة داخل مرماه الخاص، ولكن يتم التلاعب بالخط العلوي ويجعلون الأمر يبدو أن الكرة لم تدخل بالكامل. هنا كان هناك تلاعب ودخلت الكرة بالكامل. كما أكرر، يمكن التلاعب بالصور بين 4 و 5 سنتيمترات، وهو أمر لا تراه العين البشرية لأنه ليس بهذه السرعة »، هتف المهندس الذي عمل أيضًا في وكالة ناسا في راديو أوفاتيون.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه لو تم تطبيق تكنولوجيات أخرى، لكان كل شيء قد تم حله بشكل أسهل. «إذا كانت هناك شريحة في خط المرمى وعلى الكرة، فلن تكون هناك مشكلة في الوقت الحالي، لكن لا FIFA ولا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهتمون بتصحيح هذه التفاصيل لأنهم يريدون فقط إرباكهم أكثر فأكثر. جاءت تلك الكرة، تحقق من أن الخط العلوي الذي يتم التلاعب به»، أنهى.



