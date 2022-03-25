لدى محكمة العدل العليا صوتيات من شأنها أن تثبت شراء تصويت لوريانو أكونيا

في 25 مارس، أصبح من المعروف أن محكمة العدل العليا لديها أكثر من ثلاث ساعات من تسجيل الاتصالات الهاتفية لوريانو أكونيا والرئيس السابق للكونغرس، أرتورو شار، حيث سيتحدثان عن شراء الأصوات. ستعمل التسجيلات الصوتية للمحكمة العليا لتقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا ضد عضوين في الكونغرس.

وفقًا لراديو RCN، قال المحامي ميغيل أنجيل ديل ريو إن التحقيق يتعلق بتصريحات عايدة ميرلانو حول شراء الأصوات في عام 2018، ولكن سيكون هناك أيضًا دليل على شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 2022

وكشفت وسائل الإعلام أن الصوتيات التي ستستمع إليها المحكمة، على ما يبدو، يمكن سماع إديسون إنريكي ماسا يتحدث إلى مدير المستشفى آنذاك في مالامبو (أتلانتيكو)، إيمي كامارغو يتحدث بصراحة عن شراء الأصوات في المنطقة.

ستظهر التسجيلات الصوتية أيضًا أن Acuña هي «القط الطائر»، وهو اسم مستعار استخدمته لتعريف نفسها للناس لشراء حوالي 70,000 صوت لحملتها السياسية، والطلب إلى مدير المستشفى لدعمه في الانتخابات.

«ما يلي في هذه القضية هو أن المحكمة ستواصل التحقيق وسأسلم المزيد من الأدلة وأجعلها تظهر على أكونيا وتشار. هذه العملية ولدت إكرامًا على النسخ لما قالته عايدة ميرلانو»، قال المحامي ديل ريو.

كان السيناتور أرتورو شار في محكمة العدل العليا يقدم سردًا عن الشراء المزعوم للأصوات التي تعكر عائلته، والتي نددت بها عضوة الكونغرس السابقة الهاربة، عايدة ميرلانو.

سيلتقي الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في الجمهورية بالسيناتور المستجوب لوريانو أكونيا، الذي استدعته المحكمة العليا أيضًا لشرح الفساد الانتخابي المزعوم في مقاطعة أتلانتيكو.

وفقًا لما ذكرته المحكمة العليا، يجب على شار و «القطة الطائرة»، كما هو معروف Acuña، توضيح ما إذا كان لديهم أي تورط في قضية السياسة merlanopolitics، والتي كان سيستفيد فيها العديد من السياسيين الساحليين في حملاتهم إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب والشركات الأخرى.

الجمهور الذي سيظهر فيه أحد أعضاء عشيرة شار، سيحضره كشاهد ضده المحامي ميغيل أنجيل ديل ريو، الذي يمثل الدفاع عن ميرلانو، والذي سيشرح الصوتيات المثيرة للجدل التي كشف عنها في مناسبات سابقة حيث يتم رش شراء التصويت المزعوم.

تأتي هذه الاستدعاء بعد أن كشفت عايدة ميرلانو في منتصف فبراير من هذا العام أن شار, عائلات جيرلين, من بين آخرين, اشترت أصواتًا للمساعدة في حملاتهم, وكذلك أصوات الجهات السياسية الأخرى في البلاد, مما أثار فضيحة في الرأي العام في منتصف الحملة الانتخابية.

في الواقع، تعترف تصريحات ميرلانو المثيرة للجدل بشخصيات سياسية في البلاد مثل الرئيس إيفان دوكي، والرؤساء السابقين خوان مانويل سانتوس وألفارو أوريبي، وكذلك النائب العام السابق نيستور هومبرتو مارتينيز، وكذلك الأخوين أرتورو وأليخاندرو شار، الذين أحرقوا أنفسهم في المشاورات بين الأحزاب في 13 مارس.

مباشرة، أشار ميرلانو إلى السيناتور أرتورو شار (حزب التغيير الراديكالي)، الذي هو أيضا شقيق عمدة بارانكويلا السابق والمرشح الرئاسي السابق للفريق من أجل كولومبيا، المذكورة أعلاه. كما ذكر خوليو جيرلين وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ خوسيه ديفيد اسم (حزب U) ولوريانو أكونيا (حزب المحافظين)، من بين آخرين الذين، وفقا لعضو الكونغرس السابق، سيشكلون شبكة فساد تعرف باسم «البيت الأبيض».

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